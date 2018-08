Duane, fuera de la final del 100 espalda

Era la primera vez que la nadadora malagueña Duane da Rocha participaba en la prueba de los 100 espalda. Y no le fue muy bien a la mijeña, que quedó eliminada de dicha prueba al firmar el vigésimo puesto, fuera de las 16 mejores nadadoras. Esto significa que no luchará por medalla en esta modalidad de piscina.

Ella misma afirmaba en su cuenta de Instagram que "tengo que hacerme responsable de mis propios errores. No ha sido una buena carrera para mí esta mañana". Además, la nadadora del CN Mijas quiso remarcar también que todavía no se despide del Europeo. El jueves nadará con España en la categoría de relevos. "Igual el jueves van mejor las cosas", resaltaba la malagueña.

Da Rocha se lanzó a la piscina de Glasgow en la tercera de las cinco series de los 100 espalda. Pero no pudo nadar en sus mejores marcas. Esa tercera serie la ganó la italiana Carlotta Zofkova, con un registro de 1:00.07. Duane sólo pudo ser quinta en la serie y su tiempo de 1:01.36 sólo le dio para acabar vigésima. No obstante, se queda como primera reserva para las semifinales en el caso de que no pueda competir alguna de las clasificadas. El tiempo del corte de la decimosexta nadadora fue de 1:00.92, obra de la italiana Silvia Scala.

La malagueña fue de más a menos en estos 100 espalda, ya que nadó los primeros 50 metros en un registro de 29.58 segundos y para el segundo tramo necesitó 31.78 segundos para esa definitiva marca de 1:01.36. Duane, a pesar de la eliminación en la citada categoría, todavía no ha dicho adiós al campeonato de Europa, ya que nadará la carrera de relevos 4x100 estilos con el equipo español. Esto será el jueves. Ahí Duane tendrá una buena oportunidad para resarcirse de un resultado amargo para ella. En los 100 espalda, la distancia en la que se siente más cómoda tras su regreso, tenía más expectativas tras acudir como campeona de España.