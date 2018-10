El Eibar merece más

Eibar y Athletic empataron en un duelo vasco que dominó casi por completo el equipo de José Luis Mendilibar, que mereció mejor suerte en un partido en el que se mostró muy superior desde el primer minuto.

El encuentro arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, como era de esperar, si bien fueron los locales los que parecían llegar con más insistencia al área rival, aunque sin rematar entre los tres palos. El Eibar presionó muy cerca de la portería de Herrerín y el Athletic no encontró la forma de salir con el balón jugado desde su zona defensiva. A pesar de ello, Iñaki Williams tuvo su oportunidad en un remate de cabeza antes de que se cumplieran los diez minutos del choque. Los locales, por su parte, siguieron tratando de triangular y llegar al área rojiblanca por las bandas, con cierto peligro en algunas ocasiones. Así, el VAR actuó en el minuto 12, para señalar penalti a favor del Eibar, después de que Gil Manzano revisase las imágenes durante varios minutos. Charles no perdonó y puso el 1-0 en el marcador. No obstante, la réplica llegó pronto con el tanto de Iñaki Williams, llegándose al descanso en tablas.

En la segunda mitad, el Eibar fue superior y dispuso de ocasiones muy claras, por medio de Orellana y Jordán, para haber podido doblegar a un Athletic al que el punto le supo mejor.