Empate agridulce del Iberoquinoa ante el Ibiza (30-30)

El Iberoquinoa Antequera logró un empate (30-30) en la sexta de las 10 jornadas de la fase por el título en el encuentro disputado en el Fernando Argüelles ante el Ibiza. Se puede entender como un tropiezo del cuadro de Lorenzo Ruiz, que dominaba a falta de minuto y medio para el final con 30-28 ante el último clasificado en esta fase. También es cierto que perdía por tres goles (25-28) a seis minutos del final y que tres goles de Nacho Soto, autor de 13 goles, metieron al equipo completamente en el partido, que parecía que estaba en el bote, pero no.

El cuadro ibicenco empató a falta de nueve segundos y no pudo el Antequera en el ataque postrero ganar un partido que hubiera dado un colchón para el tramo final de la competición. Con este empate, no obstante, el Antequera es segundo (18 puntos), en puesto de ascenso a Asobal. Por delante, el Torrelavega (23). Con 18 puntos también está el Novás y con 17 el Barça, que no puede subir al ser un equipo filial. Tiene un partido menos el Iberoquinoa, justamente ante el Ibiza, suspendido de la primera vuelta que aún debe recuperar. Así que la batalla por el ascenso parece llevar al conjunto malagueño con el pontevedrés del Novás en los partidos que restan. Nadie dijo que fuera fácil que Antequera volviera a tener un equipo en la máxima competición del balonmano nacional. Pero está bien encaminado.