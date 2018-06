En-Nesyri se queda sin debut

El estreno del séptimo malaguista en un Mundial tendrá que esperar al menos hasta el próximo miércoles, ya que no pudo disfrutar de sus primeros minutos oficiales sobre el césped de Rusia. En el tropiezo in extremis de Marruecos frente a Irán no hubo sitio para Youssef En-Nesyri, que estuvo entre las opciones de Renard para revolucionar el encuentro con el 0-0, pero no llegó a saltar al campo.

Estuvo calentando el delantero del Málaga durante la segunda mitad. Hervé Renard aseguraba hace varias semanas tras convocar por sorpresa a En-Nesyri que iba como una opción interesante para atacar espacios abiertos y explotar su velocidad. No hubo de eso en el partido, más estático ante la sólida defensa de Irán. En su lugar quien entró al campo fue Bouhaddouz, que por desgracia sería quien metería en su propia portería el gol de la derrota marroquí en el minuto 95.

En-Nesyri ya se estrenó de vuelta con la selección en el último amistoso previo contra Estonia, en el que marcó el tercer tanto del 1-3. El próximo compromiso será este miércoles (14:00) contra Portugal.