Estelar Ouassim Oumaiz: a la final del 5.000 en los Mundiales de Budapest

Ouassim Oumaiz cumplió con creces en su estreno mundialista en Budapest. En una carrera del 5.000 metros durísima, por momentos en una crisis donde se podía barruntar lo peor, pero el fondista malagueño acabó con frescura su serie para colarse en la final del domingo (20:20 horas), donde aspirará a hacer de nuevo un buen papel, y por qué no estar en la pelea por las medallas. Estar en el fin de semana ya es un éxito rotundo, inimaginable hace unos meses estar en esta situación, preparación en los últimos meses que fue difícil; ahora tiene que aprovechar su momento. Pagó la inexperiencia e incluso pecó de atrevimiento a falta de una vuelta tratando de tirar del grupo de cabeza, que pronto frenó sus ambiciones aplacando su valentía, aunque encontró su recompensa con la clasificación debido a su cuarto puesto (13:36.35). Fue suficiente, pero se jugó con fuego.

"Dedicárselo a toda mi familia. Ha sido una carrera con muchos cambios. Es mi primer Mundial; no sabía cómo llevarla y al final decidí ir con todo, eso es lo que hice. Para ser mi primer Mundial y mi primera serie, creo que lo he hecho bien, eso creo. Estoy muy contento, nada que reprocharme. En la final claro que puedo pelear, todo puede pasar en esta vida, todo está escrito. No me cierro a nada. Todos los atletas hemos peleado mucho para estar aquí, creo que lo estamos haciendo muy bien, no se puede criticar a nadie. Animo a todos lo que se hayan quedado fuera, los que puedan pelear por medalla y los que estén viéndolo en la tele", explicaba el atleta en Teledeporte. Satisfecho y ese aprendizaje ya hecho. Una carrera con variantes, pero en la que acabó a la par de Mohamed Katir; el murciano se impuso con un tiempo de 13:35.90, que celebró en meta levantando el brazo en señal de rabia.

Peor le fue al otro debutante español, Thierry Ndikumwenayo, que corrió la segunda serie y finalizó noveno, quedando eliminado a la primera, en una carrera que fue más rápida que la anterior y que se adjudicó el guatemalteco Luis Grijalva con 13:32.72. Tampoco estará en la final el hermano de Jakob Ingebrigtsen, Henrik, corrió en la segunda serie con Ndikumwenayo y concluyó decimotercero.