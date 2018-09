Fenati se disculpa por su acción y su equipo lo expulsa

El asesor del Marinelli Snipers Team de Moto2, Stefano Bedon, confirmó que el equipo rescindió el contrato de Romano Fenati por la grave acción antideportiva realizada el domingo durante el Gran Premio de San Marino, cuando en plena recta de meta accionó el freno delantero de la moto de su compatriota Stefano Manzi para intentar ralentizarlo.

"Con máxima decepción, debemos constatar que su gesto irresponsable puso en riesgo la vida a otro piloto y no se puede perdonar de ninguna manera", explicó Bendon, quien concluyó su mensaje pidiendo perdón "a todos los aficionados al motociclismo".

Por su parte, Fenati publicó un comunicado en su página web en el que pidió perdón y consideró que su gesto no es digno de "un hombre". "Pido perdón a todo el mundo deportivo. Con la mente fría, me habría gustado que esto sólo fuera una pesadilla. No paro de pensar en esos momentos. Hice un gesto incalificable. ¡No he sido un hombre!", escribió.

También consideró que no hay excusas para justificar su acción y que difundió una "horrible" imagen de sí mismo. "Un hombre habría terminado la carrera y luego habría ido a la Dirección de Carrera para tratar de conseguir justicia por los episodios precedentes. Ahora las críticas y resentimientos hacia mí son correctos".