Fernández se queda

El Antequera renovó ayer al jugador Miguel Fernandez Martín-Moreno, por lo que afrontará su tercera temporada en el equipo. El pivote granadino resulta ser uno de los pilares fuertes del club malagueño. Por eso, para su ascenso a la Primera División, han decidido continuar con él.

La renovación de este jugador forma parte de los objetivos principales que el club se propone cumplir para seguir progresando correctamente. Los datos lo dejan claro: Fernández logró marcar 27 goles durante su estancia en la División de Honor Plata, lo que le convierte en un auténtico titán, nada despreciable para el equipo ahora que ascenderá a la categoría más alta de la liga del fútbol sala. "Considero que he ido de menos a más", comenta el granadino, que reconoce lo difícil que le supuso marcar goles en su primera estancia en el club. "Esta temporada he trabajado para mejorarlo, ya no solo en el aspecto de los goles, sino también en el juego en equipo y en defensa", constató el pivote, que asegura estar "muy contento y con ganas de jugar en Primera y de seguir creciendo como jugador".

No obstante, el ascenso de categoría supondrá un notable cambio de ritmo respecto al habitual, algo de lo que Miguel es muy consciente: "Hay que seguir trabajando tanto el ataque como la defensa y los diferentes sistemas", advertía el granadino, que dejo claro que también analizarán a los rivales cada fin de semana y "con mucha ilusión por lograr la permanencia", algo que, asegura, "es el objetivo principal" de todos ellos.