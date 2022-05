Final de la temporada regular para el BeSoccer UMA Antequera en Benavente (18:30)

La temporada regular está a punto de terminar para el BeSoccer CD UMA Antequera en la categoría de plata. Un rendimiento al alza, con el paso de los partidos, le ha permitido lograr el tercer puesto en la clasificación, alcanzar una Final Four de la Copa del Rey y luchar por regresar a Primera División en un play-off. En las últimas jornadas el buen juego desplegado sobre el 40x20 no ha ido acompañado por los resultados; dos derrotas y un empate. Este sábado 7 de mayo, a las 18:30 horas, afronta la prueba definitiva para cambiar la dinámica de resultados y, lo más importante, calibrar su respuesta en un escenario de máxima exigencia que será similar a lo que se va a encontrar a lo largo de las próximas semanas. Benavente está a un paso de entrar en la fase de ascenso y depende de sí mismo para conseguirlo, por lo que este envite cuenta con todos los condicionantes que necesitan los pupilos de José Antonio Borrego “Tete” para ofrecer su lado más competitivo e ir a por un triunfo motivador.

Atlético Benavente se ha ganado con creces el título de ‘equipo revelación’ del curso. Chema Sánchez ha sabido dotar a sus jugadores de una identidad propia y les ha transmitido un carácter muy guerrero que queda patente sobre la cancha en cada uno de los encuentros que disputa. Estos suelen ser muy abiertos y verticales en los que no paran de subir goles al marcador. Solo hay que mirar las estadísticas para comprobar que, con 148 tantos, lidera la clasificación de las escuadras más determinantes de la competición de cara a portería, sin embargo, también encaja bastante siendo el segundo que más dianas recibe con 140 solo superado por el filial de Movistar Inter con 151. El pasado fin de semana superó a Full Energía Zaragoza por 6-7 recuperando la senda de la victoria que perdió como local ante Mengíbar. Antes del duelo con el cuadro andaluz acumuló cinco jornadas sin conocer la derrota con cuatro triunfos y un empate.

Tete analiza el momento en el que su plantel encara el compromiso final del campeonato liguero. “Con muchas ganas de terminar la temporada. No porque tengamos ganas de acabarla, todo lo contrario, a partir de este sábado vendrá lo mejor, por lo que hemos estado currando y lo que nos hemos ganado por méritos propios. El equipo ha trabajado esta semana con una intensidad que refleja que vienen unas fechas muy importantes como es la final four y, a continuación, el play-off. Jugamos con un rival que aspira a estar en el mismo lugar que nosotros y no creo que haya mejor entrenamiento de cara a lo que nos espera”, dice. Asimismo, la visita a La Rosaleda puede dejar mucho para analizar: “Qué mejor entrenamiento que jugar contra un equipo que estará o no en la lucha por el ascenso y con un ambiente difícil para que los jugadores noten la presión. A los deportistas les gusta jugar, aunque sea con el público en contra, con un Pabellón lleno. Si está vacío crea indiferencia, cuesta entrar en los partidos y este sábado tenemos un escenario ideal para afrontar lo que se nos viene encima”.

En la primera vuelta, el choque disputado en el Pabellón Fernando Argüelles sirvió para comprobar la pegada de un adversario que siempre se mantiene en la pugna por los puntos a pesar de ir por detrás. Logró reducir tres veces una diferencia de dos goles en contra. Ahora, en la 34ª fecha del calendario, los locales llegan con un objetivo por cumplir y los visitantes con los deberes hechos. “Benavente ha hecho un año espectacular. Nadie contaba con ellos para jugar el play-off y, por méritos propios, el trabajo de Chema ha tenido sus frutos con una plantilla con jugadores muy competitivos y un ex compañero nuestro como Pablo Ibarra que mete goles por castigo. Este conjunto depende de sí mismo para entrar en una fase de ascenso a Primera División que será histórico. Nos vamos a encontrar un rival con mucha intensidad y con una afición entregada que la tienen siempre, pues imagínate este sábado. Tenemos que ir a competir como hemos hecho en todas las pistas y, sobre todo, a cambiar un poco la dinámica de esas tres jornadas que llevamos sin ganar”, remarca el técnico malagueño.