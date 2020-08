Francisco Maireles no jugará con el Iberoquinoa Antequera esta temporada

El Iberoquinoa Antequera tendrá una baja importante para la próxima temporada en su portería. Francisco Maireles, guardameta del cuadro antequerano durante largo periodo y que debía defenderla esta temporada junto a Diego Moyano, no será de la partida. "Maireles no seguirá con nosotros esta temporada. Le deseamos lo mejor tanto personal como profesionalmente. Ha sido un honor contar con él todos estos años", comunicaba el club.

Maireles explicaba sus comprensibles razones para dar un paso al lado esta temporada. "Tras una larga y dura decisión, después de analizar los pros y contras, me despido del Fernando Argüelles. Me despido de un club que me ha tratado como si fuese uno más de la familia, que me ha cuidado y mimado. Como fisioterapeuta de un colectivo formado por personas de riesgo, sumado a la compleja situación a la que nos enfrentamos por culpa del COVID-19, he decidido dar un paso al lado y no jugar esta temporada 2020/21", decía el portero del Iberoquinoa.

"Son muchas las personas que se han cruzado en mi vida gracias al balonmano estos últimos 8 años y, sin dejarme a ninguno atrás, quiero dar las gracias por todo el cariño que me me habéis dado. Os deseo lo mejor tanto en lo personal como en lo deportivo para esta nueva temporada. Siempre tendréis un amigo en quien confiar cuando lo necesitéis. Esto no es un adiós, simplemente un hasta luego", se despedía el guardameta natural de Estepa (Sevilla).