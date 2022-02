El Fuentes Racing compitió en Rotax Max Euro Trophy de Campillos

El pasado fin de semana el Kart Center de Campillos fue escenario de la Rotax Max Euro Trophy, competición internacional que reunió a más de 160 pilotos. Entre ellos los locales Ismael y Hugo Fuentes, en las categorías Junior y Mini respectivamente. Para Ismael era su segunda participación internacional, midiéndose a los mejores pilotos del continente.

El viernes se llevaron a cabo los cronometrados, en los que un contratiempo en pista lo relegaba a la P28. Un handicap que le acompañaría durante todo el fin de semana, obligándole a salir desde esta posición y remontar en cada manga. Finalmente Ismael protagonizó una gran remontada en la final, cruzando la meta en 14º posición. Para el pequeño Hugo era su estreno en una prueba internacional. En los cronometrados hizo P19. Durante el fin de semana tuvo que pelear con el resto de pilotos y con un lastre de más de 23 kilos que le hacía llegar con dificultad al final de cada manga. Aún así consiguió un meritorio 18º puesto en la final Mini.

Ismael Fuentes decía que "ha sido una gran experiencia estar rodando con pilotos de tanto nivel. No me fue muy bien en la qualifying del viernes, pero sábado y domingo hicimos un gran trabajo y remontamos. Estoy muy contento con el resultado de la final y espero seguir aprendiendo". Mientras, Hugo Fuentes señalaba que “me ha gustado mucho la experiencia, he conocido a pilotos de otros países. Estoy muy contento con el resultado en mi primera carrera Internacional".

Fuentes Racing es una nueva estructura malagueña formada por los hermanos Ismael y Hugo Fuentes, de 12 y 8 años respectivamente. Dos rápidos pilotos con una gran proyección, que esta temporada disputarán los Campeonatos de España y Andalucía de Karting, así como varias competiciones internacionales.