La Fundación Rincón seguirá respaldando al Amivel

Fundación Rincón, a través de sus principales marcas, Rincón Fertilidad y Rincón Dental, seguirá apoyando una temporada más al Club Baloncesto en Silla de Ruedas Amivel. La renovación de este acuerdo se ha rubricado esta mañana en las instalaciones deportivas del club veleño con la presencia de Cristina Quintero, presidenta de la entidad deportiva, Paco Aguilar, técnico del equipo, Manolo Rincón y María José Moreno, en representación de la entidad benefactora.

Paco Aguilar ha tenido unas emotivas palabras y ha recordado “que para nosotros que Manolo Rincón colabore con nosotros es algo fundamental, nos da continuidad y fue uno de los primeros empresarios que se implicó en el proyecto deportivo hace nada más y nada menos que 16 años, llegando a ser en todo este tiempo patrocinador principal. Manolo Rincón muestra una sensibilidad especial con nosotros ya que tiene conocimientos sanitarios” expresa. “No hemos podido ofrecerle nada a nivel deportivo, pero le ofrecemos nuestra superación constante, visibilidad de la discapacidad llevada al terreno deportivo y en definitiva aquí hay una serie de personas que intentan cada día ser lo mejor posible y demostrar a la sociedad que con trabajo se puede llegar donde uno ambiciona” ha sentenciado.

Manolo Rincón ha destacado que “son muchos años donde en los que he aprendido mucho de vosotros. Recuerdo que Paco me regañaba en mi etapa política y nos recordaba que no había conciencia de las barreras arquitectónicas” ha manifestado mientras se dirigía la plantilla. “Tenéis una gran historia, un gran equipo y una gran presidente. Me encanta venir a veros, los partidos son super emocionantes y quiero estar presente en vuestro próximo partido” ha finalizado.