La vida más allá del baloncesto

La Fundación Unicaja y la asociación deportiva Basket 4Life firman un acuerdo de colaboración para que aquellos jugadores de baloncesto senior que no encuentren trabajo en el circuito profesional puedan buscar una alternativa fuera del mismo. La necesidad de encontrar una forma para que los jugadores de baloncesto que no llegan a ser profesionales se puedan ganar la vida ha motivado la creación de este proyecto. Y es que, en la mayoría de los casos, estos atletas son adultos que no disponen de medios para poder pagar unos estudios que les permitan incorporarse al mundo laboral ni tampoco disponen de un asesoramiento para acceder a ningún trabajo.

Así, el responsable de Deporte, Ocio, Tiempo Libre y Medio Ambiente de la Fundación Unicaja, Francisco Alonso, y el presidente de Basket 4Life, Francisco Repiso, firmaron hoy este convenio con el que se plantea promover la educación en cualquier ámbito y con especial atención a aquellas personas que en su juventud se volcaron en el mundo deportivo.

Las dos organizaciones crearán un equipo de baloncesto de jugadores malagueños que competirá en la liga Primera Nacional Andaluza. Se prevé que una decena de estos miembros puedan beneficiarse de este proyecto mediante dos tipos de ayudas. Una de ellas es la obtención de becas para cursar estudios universitarios o de formación profesional. Y, por otro lado, se ofrecerá asesoramiento a aquellos jugadores que no tengan formación. Mediante contactos con empresas que les permitan acceder a un contrato de trabajo o de prácticas, aquellos baloncestistas podrán obtener, de este modo, experiencia laboral.

Con el objetivo de ofrecer información a aquellos interesados, la organización tiene previsto celebrar dos días de puertas abiertas los próximos martes 7 y miércoles 8 de agosto, a partir de las 10:30 en el pabellón de La Mosca, que será la sede del equipo.