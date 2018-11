El Getafe estalla contra el VAR

La última jugada del Athletic-Getafe, con un posible penalti sobre Jaime Mata que el árbitro Ignacio Iglesias Villanueva no pitó porque no fue avisado desde la sala del VAR, ha hecho estallar a muchos miembros del club madrileño, que a través de su presidente, Ángel Torres, denuncia una campaña en contra.

Tanto en redes sociales, como en declaraciones posteriores al choque y como reconocen fuentes del Getafe, el enfado de varios jugadores y de su presidente con los árbitros del VAR y con Iglesias Villanueva, que justo después pitó el final del partido, es "monumental".

Con 1-1 en el marcador, en el tiempo de descuento, Jaime Mata fue claramente agarrado por Iñigo Martínez dentro del área cuando se disponía a rematar un córner. El penalti, aparentemente indiscutible, habría dado la oportunidad al Getafe de marcar el 1-2 para colocarse con 19 puntos a sólo uno de los puestos europeos.

Sin embargo, Iglesias Villanueva, ante las visibles quejas de varios jugadores del Getafe, no fue avisado desde Las Rozas, lugar desde donde los árbitros José Luis González González y Rubén Becerril Gómez revisaban las imágenes del partido y tenían que comunicar al colegiado del choque alguna incidencia.

A esa en concreto no le dieron la importancia suficiente y el partido terminó con 1-1. Las quejas de los jugadores del Getafe, no se hicieron esperar.

El primero en criticar la decisión de los árbitros fue el entrenador José Bordalás, que en rueda de prensa se mostró molesto por los incidentes de esa última jugada: "Fue penalti claro, no entiendo por qué el VAR no concedió penalti, como hace 15 días nos pasó a nosotros", dijo en referencia al gol de Dani Parejo desde los once metros para el Valencia en el Coliseum Alfonso Pérez.

Después, a través de Twitter, el protagonista del agarrón, Jaime Mata, se mostró irónico para criticar que no pitaran un penalti que habría sido decisivo: "Disculpad Iberdrola, ¿saben si se fue la luz en Las Rozas esta mañana? Un saludo", escribió.

Su compañero, el portugués Vitorino Antunes, también se sumó desde las redes sociales a la indignación de su compañero: "Increíble, cada fin de semana tenemos que jugar con quejas y con arbitrajes condicionados. En teoría, el VAR ha venido para mejorar, no para ir a peor. Orgulloso de este equipo, sea como sea, seguiremos. Con VAR o sin VAR. Vamos Geta, contra todo y todos".

Antunes acompañó sus palabras con una foto de la falta de Iñigo Martínez para poner una prueba gráfica del posible error de Iglesias Villanueva. Algo similar hizo el centrocampista Francisco Portillo, que fue más escueto en su mensaje de Twitter: "Hoy no estuvo el VAR en San Mamés".

Y, finalmente, por la noche, horas después del final del partido, en El Transistor de Onda Cero y Radio Marca, el presidente Ángel Torres estalló:

"El penalti lo he visto yo y lo ha visto todo el estadio. Si no se da una explicación, esta jugada le hace mucho daño al VAR. Es un penalti clamoroso, no había ninguna duda. Por el bien del VAR, deberían explicar qué ha fallado. Yo no era partidario del VAR, pero el Mundial me convenció de que era bueno para el fútbol", afirmó.

"El VAR lo pagamos los clubes y exijo una explicación de qué es lo que ha fallado. Que no se me quede cara de gilipollas. El árbitro nos ha dicho que desde Las Rozas no le habían comunicado nada. Hay una campaña contra el Getafe que presiona a los árbitros que ya cansa. Si no hay una explicación, es una cobardía", agregó.

Casi 24 horas después de la polémica acción sobre Jaime Mata, el enfado con el VAR continúa en el seno del club. Fuentes de la entidad madrileña confirmaron a EFE el "monumental enfado" de un equipo que se vio perjudicado por un sistema que no funcionó de manera "inexplicable" para impartir justicia en una jugada que por televisión se veía claramente que fue un penalti "clamoroso".