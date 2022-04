Giants incorpora a Kiles, campeón del mundo de Valorant

Giants presenta su equipo para competir en Valorant con la gran novedad de Vladyslav Shvets Kiles, vigente campeón del mundo. Kiles se hace con el sitio que había sido de Ondřej Petrů 'MONSTEERR'. Con esta incorporación, Giants da por cerrado su roster de cara a la próxima edición de la liga nacional de Valorant, el popular shooter de Riot Games.

Kiles (1997) es de origen hispano-ucraniano y jugará en el club malagueño junto a su buen amigo Adolfo Gallego'Fit1nho. Ambos mantienen una gran relación que ahora se trasladará al popular videojuego, cuyo crecimiento en los dos últimos años ha sido explosivo.

Sicko Mode, Movistar Riders, Don't Even Ask y Raise Your Edge han formado parte de la trayectoria profesional de Kiles. Ha sido con Acend con quien ha logrado sus mayores cotas. Con el equipo afincado en Austria, en diciembre Kiles conquistó el primer Mundial de la historia de Valorant, el Valorant Champions 2021.

Además de un profesional de élite, Kiles es una figura muy querida por la comunidad de Valorant, tanto en España como a nivel internacional. Congrega a miles de seguidores y es uno de los referentes más populares del videojuego de Riot.

Giants, con este movimiento Kiles-MONSTEERR, da por configurado el bloque que competirá por aspirar a la liga nacional de Valorant que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), la VRL Spain Rising, y por luchar por el ascenso a los clasificatorios europeos. El campeonato español arranca el próximo 10 de mayo. Giants ganó la fase regular de la anterior edición, la primera desde que existe la competición. En play-offs, cayó en semifinales.

El roster, pues, lo forman los siguientes jugadores: Fabián Pereira 'Quick' (25 años, Uruguay), que es smoker; Adam Čtvrtníček 'Jesse' (19 años, República Checa) hará de flex; Batuhan Malgaç 'russz' (23 años, Turquía) ejerce de controller, pudiendo hacer de duelista; Kiles (24 años, Ucrania), juega centinelas. Junto a ellos se encuentra Fit1nho (22 años, España), que es duelista y emblema de Giants. El entrenador es Oliwer Fahlander 'LATEKS', recientemente nombrado técnico principal.

"Tenemos un equipo de mucha calidad, que mezcla juventud y madurez. Nuestro objetivo no cambia: sigue siendo el de pelear por estar en los puestos altos. Kiles es un jugador contrastadísimo, con una gran mentalidad, y creemos que nos ayudará a corregir algunos errores que veníamos cometiendo, fruto de la inexperiencia la mayoría de ellos. Tenemos muchas ganas de empezar a competir", declara David Alonso 'Lozark', director deportivo.

El roster en pleno trabajará en Málaga desde el 2 de mayo. Una concentración que se hará en Home of Giants y que servirá para que los jugadores y el técnico entrenen y se preparen con todas las garantías para el inicio de la competición.