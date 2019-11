No hubo opción a la sorpresa. El BeSoccer UMA Antequera recelaba de la posición del Rivas en lo más bajo de la tabla. Moli pedía más detalles a los suyos antes del encuentro y el resultado fue otra goleada (1-6) que mantiene a la escuadra como único equipo aún invicto en su categoría después de nueves jornadas disputadas. El Betis, a un punto de los malagueños, sigue como líder en una tabla que empieza a dibujar a los aspirantes al ascenso de manera clara. El UMA saca brillo a su arranque liguero. Agarrado al plan de viaje de Moli, tiene motivos para ello.

La necesidad del Rivas se transformó en frustración en el ecuador de la primera mitad, cuando el conjunto antequerano marcó el primer gol. Dominaban los de Moli, habían merodeado el área rival y contaban por entonces con varias ocasiones. Nando abrió la lata en el minuto 10 y un suspiro después, en el minuto 13, Álex Fuentes estaba celebrando el tercer tanto. En medio, un gol en propia meta por parte de los madrileños.

Un vendaval antes del descanso que no impidió no obstante que el Rivas se asomase al choque con una diana antes de irse al vestuario. Era un pequeño espejismo, el conjunto de Moli había sopesado a su rival y dispuso de sus mejores ataques en los momentos más oportunos, justo en ese minuto del encuentro en el que el rival piensa que el dominio del teórico equipo superior estaba gafado. Nada de eso.

El 1-3 era lo suficientemente sólido como para que el BeSoccer UMA Antequera no sintiese demasiado peligro en la segunda mitad. Aún así salió con el ímpetu de quien no dejará nada al azar. Una volea inapelable de Álex Fuentes terminó con las pocas ilusiones que el Rivas podría tener de remontar el encuentro. Los malagueños se empeñaron en no ceder un palmo de terreno, en no mostrar fisuras y aún les quedó partido para calibrar sus movimientos defensivos y afrontar el choque desde una posición menos dominadora.

En ese modo controlador, aún encajó un par de dianas más el Rivas. Y vaya dos goles. Nacho Caballero se apuntó ambos tantos a base de técnica, de ese tipo de acciones que van con el reconocimiento incluido del público: uno deshaciéndose del portero picando la pelota y otro mandando sutilmente el esférico a la escuadra. Factura pausada a diferencia de lo cosechado en la electrizante primera parte.

Su rival no encontró punto débil alguno en el sólido juego de los de Moli que sigue calibrando a los suyos para seguir evolucionando en su idea de fútbol sala. Crecer con el equipo es el objetivo unido a la pelea por ascender. No parece negociable ninguno de los dos. La pelea por el ascenso será larga y tiene rivales de mucha entidad en un pequeño tramo de puntos. La parte alta se define con el paso de la temporada y la apuesta malagueña es permanecer en ella cuando llegue la primavera. El BeSoccer UMA Antequera consiguió no caer en la trampa de ser un favorito en la casa del colista, puntos que a menudo no se traen a casa y acaban complicado el panorama.