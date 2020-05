Granero: "Cuento con que el Marbella estará el año que viene en Segunda"

Esteban Granero llegó en enero como refuerzo estelar del Marbella, en un fichaje muy impactante porque venía de jugar en Europa League con el Espanyol directamente. Bajó dos escalones para acometer un salto con el cuadro costasoleño. Hace casi 25 años que no hay fútbol de plata en Marbella, pero el proyecto del empresario chino Zhao Zhen, con la empresa Best of You al comando en primera línea, tiene ese evidente reto.

Granero habló en El Transitor de Onda Cero de cómo se había tomado ese paso atrás y de sus intenciones con el Marbella, que acabó la temporada en segunda posición y espera el sorteo para arrancar la fugaz fase de ascenso, que se dilucidará a partido único. "Estoy con mucha ilusión, con la mente fija en un reto muy evidente, del que cada vez estamos más cerca, el ascenso. Humildad y respeto de la categoría siempre he tenido y una vez empiezas a jugar te das cuenta de que así tiene que ser. Es una categoría de nivel, no es lo que era antes. Hay jugadores de mucho nivel y los equipos están muy preparados", decía el centrocampista madrileño, de 32 años.

Mostraba, eso sí, Granero una confianza total en el ascenso cuando se le preguntaba. "Absolutamente, me veo en Segunda el año que viene. Hay que llegar al play off y disputarlo y ganar, pero sí que me veo, cada día. Se hace largo hasta que podamos jugar, pero estamos haciendo todo para llegar a tope. Cuento con que estaremos ahí en Segunda el año que viene".

El mediático jugador del Marbella hablaba también de su empresa Olocip, basada en la inteligencia artificial. "La creé hace cinco años, con dos socios que son catedráticos en la universidad en inteligencia artificial, tenemos un equipo bastante grande de científicos, analizamos datos intentando hacer predicciones. Que no sólo veamos lo que ha pasado, sino que también lo que va a pasar y ayudar a tomar decisiones", explicaba Granero, cuya empresa también ha colaborado en la pelea contra el coronavirus: "A través de una plataforma, StopCorona, que aglutina a empresas, nos avisaron y aceptamos. Es un proyecto sin ánimo de lucro. Pensamos que era lo suficientemente importante para ayudar. Hicimos modelos que están siendo bastante útiles. No es nada heroico, los héroes están en los hospitales. Queda bastante poco para que la curva se aplane siempre que se respeten las medidas. El confinamiento fue totalmente necesario, si se hubiera tardado más hubiera sido más grave y sin se hubiera tardado menos lo hubiera sido menos, pero yo creo que en el momento fue traumático, pero necesario. Todo el proceso de desconfinamiento debe seguir esa cautela para que no haya repunte".

"Es complejo. Dependerá de todas las medidas de forma intermedia, entendemos que va a tardar, meter 50-60 mil personas en un espacio tan reducido aumenta el riesgo muchísimo. Hasta que el virus no desaparezca o haya vacuna va a ser complicado", proseguía Granero sobre la posibilidad de que haya espectadores en los estadios según las predicciones.

"Contextualizar el análisis, si quieres comparar dos jugadores, sus estadísticas. Si comparas a Marcelo o Reguilón, pues juegan en equipos diferentes, pero sí puedes predecir su rendimiento en el Madrid el año que viene", decía como ejemplo Granero sobre lo que puede prever su empresa: "Unos cuantos equipos nos tienen contratados. Hemos empezado hace poco pero estamos teniendo muy buena recepción. Este tipo de tecnología da luz a necesidades que tienen, de fichajes, preparación de partidos, lesiones... Son productos accesibles para Primera, Segunda o Segunda B. Los modelos de inteligencia artificial aprenden igual que una persona, pero mucho más rápido y con mucha más capacidad de computar. Sobre un histórico de datos, se relacionan conocimientos para saber lo que va a pasar con una fiabilidad más alta".