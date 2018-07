Hacienda acepta el pacto de Cristiano: casi 19 millones y 2 años de cárcel

La Agencia Tributaria ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado entre Cristiano Ronaldo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que el ex futbolista del Real Madrid pagará una multa de casi 19 millones de euros y será condenado a dos años de prisión. Fuentes jurídicas han informado a Efe de este acuerdo, que implica que el jugador portugués, que desde la próxima temporada residirá en Italia, no entrará en prisión a cambio de declararse culpable de cuatro delitos fiscales.

El acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa del futbolista estaba pendiente del visto bueno de Hacienda, que fue el organismo que denunció a Ronaldo y cuyos responsables han cambiado recientemente como consecuencia del relevo en el Gobierno central. Las acusaciones imputaban a Cristiano Ronaldo cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas supuestamente defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,5 en 2014.

El acuerdo final por la vía penal rebaja ese importe defraudado a 5,7 millones de euros, pero el importe total que ha de pagar sumando la multa y los intereses llega casi a los 19 millones. También pagará las costas de la Abogacía del Estado en el proceso, según las fuentes consultadas.

Entre Hacienda y la Fiscalía existe aún una discrepancia de criterio respecto a la sustitución de la condena penal por una multa, pues la Agencia Tributaria rechaza ese cambio, es decir, desea la condena a dos años de prisión, de modo que, aunque no entre a la cárcel, cuente con antecedentes y no pueda reincidir en ese tiempo. Esa diferencia se solventará en la vistilla en la que Ronaldo prestará su conformidad en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde el internacional portugués declaró como investigado hace casi un año, el 31 de julio. En aquella ocasión, el jugador del Real Madrid afirmó: "La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos".