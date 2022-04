El hambre de Copa del Costa del Sol

Vienen semanas especiales y golosas para el Costa del Sol. El club malagueño con más éxito en los últimos años enlaza la Copa de la Reina, que se celebra de viernes 29 de abril a domingo 1 de mayo en Illumbe (San Sebastián), con la final de la EHF Cup ante el Rocasa Gran Canaria (8 y 14 de mayo). Justamente el equipo canario es también el rival este viernes (16:00 horas) en el coso donostiarra. Es algo incómodo enfrentarse tres veces con un mismo rival en tres semanas en dos competiciones distintas, habiendo perdido además los tres duelos (dos en Liga y uno en pretemporada) previos. Pero hay confianza. Lo verbalizaron el entrenador, Suso Gallardo, y la capitana, Sole López, en un acto celebrado en Eshmún Sport Clinic, uno de los colaboradores del club.

"Es un título muy importante, el objetivo era estar en San Sebastián. Ahora con muchas ganas de competir y a ver dónde vamos a ser capaces. Te tienes que enfrentar a los mejores y ha tocado el Rocasa, que hemos jugado tres veces y hemos perdido las tres. El cartel de favorito lo llevan ellas, nos ganaron en casa muy bien, allí competimos mejor. Ojalá toque ganarle este viernes", dice Suso Gallardo, optimista: "El equipo llega genial, en el mejor momento, mejor de lo que esperábamos. Físicamente estamos muy bien, recuperamos jugadoras, anímicamente también llegamos muy bien, genial. Vienen tres partidos contra el mismo rival, que eso desgasta muchísimo, pero son escenarios diferentes, el primer partido es un escenario neutral, no es casa de ninguno. Llegamos en el mejor momento y es lo más importante".

"Estábamos deseando que llegase esta semana, se nota la ilusión y ganas. Que llegue, que estemos allí en el ambiente copero. Es una fiesta del balonmano que todo el mundo espera. Ojalá lleguemos lejos, la Copa nos trae muy buenos recuerdos. La veo abierta, es un torneo en un partido, que puede pasar de todo. Han habido resultados sorprendentes en las últimas temporadas. Creo que puede pasar de todo, cada rival es complicado", decía Sole López, que ha estado esta semana pasada (también Merche Castellanos y Silvia Arderius) con la selección española. "Le tenemos ganas, vamos a acabar saturados todos, ahora vienen tres semanas seguidas contra ellas. Con las tres derrotas contra ellas tenemos la espinita clavada y ojalá se acabe esta racha el viernes y juguemos el fin de semana", bromeaba Sole sobre el hecho de que sea el Rocasa Gran Canaria el rival en los próximos partidos asegurados: "Creo que nunca lo había dicho a estas alturas de temporadas. Estamos en el mejor momento, de confianza, de ritmo de juego, en todo. El parón ha sido una pausa, la confianza se nota en el ambiente, las ganas y la ilusión".

"La Copa siempre tiene sorpresas. El Bera Bera tiene un camino magnífico, el formato le favorece, puede elegir el cuadro por dónde va. Después le podrá perjudicar, pero el cuadro es mucho más cómodo. Ojalá estemos en la final. La idea es competir. En la última Copa hicimos un gran papel, hubo decisiones que nos cuestan el partido, pero llegas contra Bera Bera compitiendo hasta el final. La idea tiene que ser competir, sin la presión de ganar un título. Llegar a una final sería un éxito, pero somos ambiciosos e iríamos a ganarla. Hay que disfrutar, porque cuando disfrutamos jugamos muchos mejor, y competir como en los dos últimos meses. Llevamos 9-10 partidos seguidos ganando, con un ritmo físico brutal, ante grandes rivales en Europa y liga. Eso no dice que vayamos a seguir ganando, pero las sensaciones son muy buenas", afirmaba Suso Gallardo, algo en lo que incidía Sole: "Estamos en el mejor momento de la temporada, ya lo demostramos en Carranque ganando ante Bera Bera, somos capaces, tenemos plantilla para plantar cara al campeón. Siempre se le tiene ese respeto de que es Bera Bera. Somos muy capaces de llegar a competir en la final y competir, pero lo primero es el viernes. Es duro y lo vamos a sufrir".

"Su portería. Cada año está más joven Silvia Navarro. Es el caso de Benjamin Button, tiene 42 años. Cada día para más y mejor. Tienen mucho lanzamiento exterior, que nos hace abrir más la defensa. A su vez, tienen una magnífica pivote, para mí la más en forma de España. Tienen muchas armas con las que hacer daño y ser el equipo que son", señalaba Gallardo sobre las fortalezas del contrario: "El aspecto mental es más complicado en el primer partido, el partido de los nervios, el debut, siempre quieres hacerlo bien. Al final juegas a las 16:00, tienes que desayunar y comer pronto... Si pasas, la semifinal la afrontas de otra manera. Tenemos un equipo muy experto, hasta las jóvenes compiten con la selección junior, es una ventaja. Si completamos de viernes a domingo tenemos que controlarnos". "Nos lo tomamos como ir tachando y quitando fechas. Son competiciones diferentes, pero también sirve para las próximas semanas. Tanto se gane o se pierda, tenemos un partido para darlo todo. Seguiremos corrigiendo y entrenando. Tenemos en mente que son tres semanas contra el mismo rival, pero no hay nada mejor que defender títulos, vamos a intentar conseguirlo", opina Sole, que recuerda aquella primera Copa de la Reina que se consiguió hace años y que sonaba a ciencia ficción: "De la primera Copa en Porriño queda la ilusión, pero el club ha avanzado muchísimo, en estructura, ambición, plantilla... No era lo mismo ir entonces a ahora, que vamos a por el título. Todo ha cambiado, pero permanece esa ilusión".

"Sirve más para mi compañero Sergio, para coger estadísticas y patrones. Cada equipo se guarda cosas, es distinto. Jugar fuera cambia mucho. Tanto nuestra afición como la suya jugarán un papel fundamental en esa final. En San Sebastián entiendo que irán aficionados, pero no es lo mismo. Hemos perdido tres partidos, pero no tiene nada que ver. No creo que sea definitivo para la final", decía Gallardo sobre las reiteraciones y peculiaridades del duelo ante las canarias: "Si puedo rematar en el 40 lo rematamos. Las jugadoras tienen muchas ganas de ganar, son ambiciosas y ganadoras. Es la mentalidad que tenemos. Lo bueno que tenemos es que competimos siempre, quitando el segundo tiempo del Rocasa en casa esta temporada. Si disfrutamos en el campo, que soy pesado pero es así, lo mismo se les hace largo el partido a ellas. Físicamente estamos muy bien, defendemos a un nivel muy bueno. La clave es defender y hacer nuestro partido, no tanto pensar en fastidiarlas sino hacer nuestro juego. Si se refleja en la pista tendremos mucho ganado".

"Yo estoy muy bien, muy contenta, después de una semana con la selección. Sólo pensábamos en reunirnos con el equipo. Lo vivimos muchísimo y muy bien. Estoy muy feliz para el tramo final. Es verdad que hay cansancio, pero es muy ilusionante y queda lo más bonito. Ayuda mucho mantener el grupo, es una de las claves de este año. Bloque compacto, hecho, nos conocemos mucho dentro y fuera. Ayuda mucho a la hora de afrontar momentos complicados", cerraba Sole López, el alma de este Costa del Sol que vive semanas de agitación porque pueden llegar cosas grandes.