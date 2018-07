Homenaje a Hierrezuelo

Es una de las figuras ilustres del baloncesto de Málaga. Daniel Hierrezuelo lleva 30 años arbitrando, una extensa trayectoria que fue homenajeada este mañana en la sede de la Federación Malagueña. Un cálido y emotivo acto donde recibió varios obsequios por su dilatada carrera.

La ceremonia sirvió para reunir a muchos personajes ilustres del baloncesto malagueño, en torno a un Hierrezuelo muy querido. Estuvo el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa; así como también Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga; Juanma Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía; Antonio de Torres, presidente de la FAB, entre otros.

El protagonista recibió halagos de todos los que tomaron la palabra en el ameno acto. "Lo he odiado mucho, pero me dio cuenta que nos quería hacer mejores deportistas. Transmite pasión y me hizo ser mejor jugador", comentó Garbajosa. "Lo que más me gusta es su ilusión, siempre intenta romper moldes", añadió De Torres.

Un emocionado Hierrezuelo quiso agradecer individualmente en su discurso las palabras, pero tuvo un recuerdo especial para su fallecida hermana Lidia, la que lo introdujo en el arbitraje. "Hace 30 años, con unos kilos menos y más pelo, me presenté delante de Antonio Campaña delante del presidente del colegio de árbitros de Málaga. No podía imaginar un camino que cambió mi vida. Estoy orgulloso de un trabajo honesto. Me marqué un objetivo que cumplí", reconoció. El colegiado internacional recibió sendas placas de la Federación Andaluza y Española y una camiseta conmemorativa del Unicaja con su nombre y el número 30.