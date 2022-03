Histórico BeSoccer UMA Antequera, que se mete en la Final Four de la Copa del Rey

Partido histórico, para los anales, en el Fernando Argüelles. El BeSoccer UMA Antequera, equipo de Segunda División, rompió todos los pronósticos y jugará la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala tras eliminar en un emotivo duelo a un equipo de zona alta de Primera, el Ribera Navarra. La victoria llegó, no podía ser de otra forma, de manera épica, en la prórroga. Terry la forzó (5-5) en los últimos segundos. Parecía que iba a ser una losa, pero parece indestructible el equipo malagueño en esta competición, en la que ya eliminó a dos equipos de Primera.

En el tiempo extra, el equipo antequerano se adjudicó la victoria por 9-5, con un tanto de Burrito y tres de Cobarro para incluirse, como mínimo, entre los cuatro mejores de la competición. Algo verdaderamente meritorio para un club ascensor, que no ha lograd ensartar dos campañas seguidas en Primera, pero que no desfallece y que tiene un ADN especialmente marcado con la formación de jugadores que no descuidan los estudios.

El partido comenzó cuesta arriba, con un 0-2 adverso ya comenzada la segunda mitad. Cobarro y Óscar igualaron, pero el rival golpeaba de nuevo antes de que Pablo igualara de nuevo en minutos locos de partido. Se adelantó Quique Hernando e igualaron los navarros (4-4). A falta de siete minutos, Pablo volvía a dar el mando (5-4), pero Terry empataba en el último minuto. No fue un jarro de agua fría, al contrario, sino el preludio de una prórroga incontenible. Fiesta en el Argüelles. Industrias Santa Coloma, Viña Albali Valdepeñas y el ganador del encuentro de este miércoles entre el Jimbee Cartagena y el Jaén Paraíso Interior serán los otros equipos presentes en el torneo.