Paso firme sin pausa para el BeSoccer CD UMA Antequera en las primeras jornadas de la temporada en Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. No conoce la derrota en seis envites disputados, pero tampoco termina de aumentar la marcha con una racha de victorias consecutivas que le terminen de asentar en la parte alta de la clasificación. Cuatro empates por dos triunfos, ese es el balance de resultados para los de Manuel Luiggi Carrasco “Moli”. De momento ocupan una plaza de play-off (5º - 10 puntos) sin dejar a una distancia muy grande al líder de la competición: Real Betis FS (1º - 14 puntos). El impulso esperado puede llegar este sábado 26 de octubre, a las 16.00 horas, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper obteniendo los tres puntos importantes en el duelo con el Barça B.

El filial azulgrana dirigido por Xavi Closas todavía no ha ganado como local tras tres encuentros. Perdió 0-4 frente al Unión África Ceutí, empató 2-2 con Bisontes Castellón y volvió a tener un tropiezo contra el Software DELSOL Mengíbar (1-3). En cambio, los marcadores lejos de la Ciudad Condal son mucho más positivos al mantenerse invicto gracias a tres triunfos; uno en Murcia en la primera jornada (2-3), otro en Zaragoza ante Azulejos Moncayo Colo Colo (6-9) y el conseguido en la última fecha del calendario en la cancha del Rivas Futsal (2-6). El Barça B cuenta con un plantel equilibrado y repleto de recursos en el que varios miembros ya han dado el salto al primer equipo de Andreu Plaza. El portero Álex Lluch, Bernat Povill y Alejandro Cerón han entrado en convocatorias para competir tanto en Primera División como en la UEFA Futsal Champions League.

La semana de entrenamientos del cuadro verde se ha centrado en proseguir con la mejoría del bloque dejando atrás el empate 3-3 en casa con Colo Colo para volver a celebrar la consecución de un triunfo en la cancha de un adversario complejo por calidad y juventud. “Todos los partidos son importantes, pero contra los filiales son esenciales. Para mí son equipos que, a veces, son los verdugos de la competición en el sentido de que está demostrado que los conjuntos que suman más puntos con ellos, al final tienen más opciones de estar en el play-off. Es difícil porque son clubes que lo hacen muy bien, con una filosofía de trabajo muy buena, grandes entrenadores y, cada año, se reinventan”, destaca el entrenador malagueño.

Moli, el catedrático del banquillo de los universitarios, elogia el trabajo que se realiza en la cantera del club barcelonés para que cada temporada el filial se nutra de jugadores muy prometedores para competir a gran nivel en la categoría de plata. En los campeonatos más recientes siempre ha ocupado una de las plazas cabeceras de la tabla. “En referencia a nuestro rival, no sé de dónde sacan tantos chicos de Barcelona. Cada temporada se marchan muchos jugadores a Primera División y siempre tienen las puertas abiertas que es de admirar. No suelen subir muchos al primer equipo, pero les dejan rodarse y les dan libertad para marcharse a otros clubes. Después, con los años, si tienen mucha respuesta, les llaman para volver”.

Al haberse medido ya a ElPozo Ciudad de Murcia en el Argüelles, la escuadra antequerana no quiere repetir los errores cometidos y salir con máxima concentración de principio a fin para contrarrestar las virtudes de un oponente muy competitivo. “El filial del Barça domina todo. Tiene todos los fundamentos aprendidos. Tanto ElPozo Ciudad de Murcia como el Barça B son muy similares. En el primer partido de Liga ganó el conjunto azulgrana en Murcia, pero en la segunda vuelta puede ocurrir lo contrario. Estos equipos jóvenes no tienen mucha presión, al no poder subir a Primera y en las últimas campañas han sido campeones. Por ello, este tipo de rivales se convierten en peligrosos deportivamente hablando”, afirma.