Un derbi andaluz de alto voltaje. El BeSoccer CD UMA Antequera persigue la solución al enigma del porqué no se ha reencontrado todavía con el triunfo desde el conseguido el 16 de enero en Peñíscola (3-5). Esfuerzo, compromiso, lucha y sacrificio no le faltó ni con Industrias Santa Coloma (2-2) ni con Levante UD F (4-2). En estos dos compromisos no se pudo resolver de forma satisfactoria el problema de resultados en Primera División y este sábado 10 de abril, a las 19:30 horas, se presenta la prueba definitiva en el enfrentamiento con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Ganar es a lo único que aspiran los de Manuel Luiggi Carrasco Moli para seguir posicionados en la pugna por la permanencia. El Pabellón Vista Alegre vuelve a aparecer como un escenario en el que encontrar un cambio de rumbo necesario. Ya en la temporada 2018/2019 consiguieron la clasificación al play-off en el que posteriormente sellaron el segundo ascenso de la entidad.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con el mismo objetivo que el plantel con el que se va a topar sobre el 40x20, pudo reponerse de un momento complicado en el que no le salían las cosas y, en el pasado mes de marzo, acometió un cambio de dinámica a raíz de acumular tres duelos consecutivos sin conocer la derrota. Dos victorias de mérito frente a Jimbee Cartagena FS como local (5-1) y en Tudela contra Aspil-Jumpers Ribera Navarra (3-4). Además empató también en la cancha de Pescados Rubén Burela (2-2). Siete puntos en tres jornadas con los que pudo tomar distancia con la zona de peligro de la clasificación y afrontar la fase crucial de la temporada con un refuerzo importante a pesar de haber caído ante el Barça (1-0) y Movistar Inter FS (3-1) en los precedentes más cercanos. En la primera vuelta de la competición, en la tercera fecha del calendario, la igualdad predominó en el Pabellón Fernando con reparto del botín a raíz del 1-1 final con goles de Joaki y Saura.

Plantar cara al líder del campeonato, Levante UD FS, fue otra muestra más de que los guerreros universitarios tienen argumentos suficientes para incomodar a cualquiera, sin embargo, únicamente les falta ser más precisos en la finalización y poder de esta forma acercarse a ese ansiado marcador favorable que viene persiguiendo en las últimas semanas. “Un partido de rivalidad regional, un choque aplazado, un derbi con Córdoba que está en un buen momento de juego, aunque los dos últimos resultados no han sido positivos ante Barça e Inter. Un equipo difícil con jugadores en forma como Saura, Zequi, Pablo del Moral y tiene dos grandes porteros. Josan está haciendo un buen trabajo con estos chicos y les está sacando bastante rendimiento a pesar de algún momento de crisis. Este encuentro va a ser muy importante para los dos, porque nuestro rival se puede despegar del todo y nosotros a intentar retomar el camino del triunfo que llevamos muchas jornadas sin ganar”, pormenoriza Moli.

La opción de volver a ganar en Primera División aparece este sábado en la ciudad califal. Los componentes de la plantilla verde son conscientes de lo mucho que hay en juego en un compromiso en el que necesitan ser fieles a su estilo de juego añadiendo un punto más de contundencia para poder controlar tanto la fase ofensiva como defensiva. “Esto al ser un deporte no se sabe lo que puede ocurrir. Los choques contra los rivales grandes nos dejan buen sabor de boca en cuanto al rendimiento del equipo, pero no los resultados que es lo que necesitamos. Ahora mismo firmaría, tal y como estamos, un envite en el que juguemos regular o mal y que ganemos. De esta forma nadie me tendría que decir que bien habéis jugado, pero habéis perdido como siempre ante los grandes. Vamos a intentar hacer un partido de darlo todo en lo mínimo y estar acertados de cara a portería que es lo que nos falta”, resalta.

El desenlace de la campaña se acerca acortando el margen de error. La victoria supone un empujón hacia adelante, mientras que la derrota se convierte en un obstáculo cada vez más arduo de rebasar. Este derbi andaluz puede recompensar al vencedor con más de tres puntos. “Obviamente el que gane, se lleva también el goal average. Lo importante no es pensar en eso, sino en sumar tres puntos. Estamos en el penúltimo puesto y Córdoba nos saca ocho puntos y, si nos ganan, sería muy difícil alcanzarlo. Los demás rivales están puntuando y se nos están yendo, así que tenemos que empezar a sumar. Va a ser un partido complicado, un adversario muy correoso que sabe a lo que juega y está en un buen momento con jugadores que destacan. Vamos a darlo todo, ser nosotros como hemos demostrado e intentar adaptarnos otra vez a la victoria. Por los menos, ponérselo difícil”, apunta el entrenador natural de Málaga.