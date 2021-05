La receta de los puntos la encuentra el BeSoccer CD UMA Antequera en el derbi andaluz de este sábado 1 de mayo, a las 19:00 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles con Jaén Paraíso Interior FS. Un duelo en el que aguarda el remedio adecuado a una racha de resultados negativos que se alarga demasiado en el tiempo. La última victoria llegó en el mes de enero en Peñíscola y, en la Ciudad de los Dólmenes, hay que remontarse al enfrentamiento con el Real Betis FS a principios del mes de diciembre de 2020.

Por tanto, la vigésimo novena jornada se postula como la oportunidad idónea de volver a ganar como local para seguir contando con un argumento dentro de la compleja pugna por la permanencia en la máxima categoría. Luchar es algo innegociable en la plantilla comandada desde el banquillo por Manuel Luiggi Carrasco Moli por muy complicado que esté el camino que le queda por recorrer hacia esa meta fijada al inicio del curso. Este compromiso con el cuadro amarillo marca el punto de partida para ir añadiendo puntos al casillero al quedar 7 partidos por jugar.

Jaén se presenta en tierras antequeranas con la necesidad de no dejar pasar un marcador positivo con el que mantener la vista colocada en la octava plaza que da acceso al play-off por el título una vez termine la temporada regular. En estos momentos, los de Dani Rodríguez se sitúan en la undécima posición (33 pts) con casi la misma distancia tanto con el objetivo que aspira a cumplir como con la zona peligrosa de la clasificación. Superar al Pescados Rubén Burela (4-3) en un choque igualado disputado el pasado fin de semana en La Salobreja, les permitió acometer un paso hacia adelante que espera que no encuentre un retroceso en el enfrentamiento regional con el plantel verde. En la primera vuelta ya pudieron imponer su pegada con una goleada (6-1), pero esta vez lo que hay en juego diseña un nuevo escenario en el que ambos tienen que dar el máximo para salir como vencedores a la conclusión de los 40 minutos.

Reencontrarse con el triunfo es la aspiración principal de los guerreros universitarios con ganas de derrotar a su adversario por primera vez en la élite nacional en el Argüelles, algo que sí hicieron a domicilio en su primera etapa. En la 2018/2019, el resultado fue de empate (3-3) y espera el de esta campaña sea mejor aún. “Un derbi donde nos conocemos bastante bien. Dani Rodríguez es un grandísimo entrenador y lleva trabajando tiempo con su equipo. Este año no están como en otros, pero tiene jugadores con experiencia. Un rival complicado que sabe llevar el tiempo de los partidos, trabaja muy bien la estrategia y Carlitos, todo lo que tira, va entre los tres palos. Un conjunto con calidad, peleón y trabajador hasta el final. Debemos estar muy mentalizados en un partido en el que nos jugamos mucho, porque cada vez queda menos y tenemos que empezar a sumar desde ya”, dilucida el entrenador.

En Murcia, la escuadra malagueña, a pesar de la derrota, recuperó la confianza en su estilo de juego que perdió por completo en el precedente más cercano como anfitrión ante O Parrulo Ferrol. A su próximo contrincante lo conoce a la perfección y sabe los errores que no puede cometer. “Cuando juegas contra un equipo con el que sabemos que no tenemos nada que perder, porque tiene la obligación de ganarnos, damos la cara, competimos y debemos hacer eso mismo. Salir con actitud, compromiso y con la competitividad necesaria. Tenemos plantel y los chicos están trabajando con el deseo de hacerlo bien, aunque algunas veces no salen las cosas como queremos. Saben que nos queda poco, son responsables y es un encuentro en el que se nos va la vida en él y vamos a darlo todo”, realza.

Todos los efectivos de la plantilla verde están disponibles para la disputa de un derbi andaluz con el que pueden recompensar el apoyo continuo de sus seguidores y, por otro lado, disfrutar de una alegría con la que adquirir una fuerza extra de cara al desenlace del campeonato de Liga en Primera División. El aforo permitido continúa siendo de 400 espectadores dentro del protocolo Covid-19 y se puede seguir en directo por 101tv Antequera, 101tv Málaga y LaLigaSportsTV. “No solo la afición, que se lo merece, es que necesitamos nosotros ofrecernos el ganar un choque. Llevamos mucho tiempo sin hacerlo ni sumar los tres puntos. El vestuario y todo nuestro entorno precisan ese impulso y el optimismo de haber puntuado. Nos hace falta la victoria para coger una línea ascendente en los próximos compromisos que vengan”, expone Moli.