El Marbella FC volverá a contar con el apoyo de parte de su afición este domingo. El cuadro blanquillo recibe al CD San Fernando en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas (18:00) y contará en las gradas con la presencia de 400 espectadores, a tenor de las nuevas medidas sanitarias que permiten ya tal aforo en los espectáculos al aire libre.

Es una gran noticia para los marbellíes, tanto para los aficionados como para el propio equipo, que no comenzó de la mejor de las maneras una temporada que se plantea determinante en el ambicioso proyecto de los blanquillos con la agencia Best For You detrás. Con nueve de los últimos 21 puntos en juego, el equipo de José Manuel Aira se juega mucho en esta jornada ante los gaditanos.

"Lo que me preocupa es que el equipo compita cada día, crezca cada semana y que cada día que juguemos seamos mejores y demos un paso adelante", comentaba al respecto Aira en la rueda de prensa previa al envite ante el San Fernando, y añadía: "La clasificación, los puntos y los goles tienen validez en el último día y en ese último día estoy convencido y seguro de que vamos a acabar entre los tres primeros puestos para jugar la siguiente fase. Acabaremos con buenas sensaciones y fuertes".

Está seguro el técnico de la mejoría de sus jugadores y equipo en las próximas jornadas, sobre todo con el apoyo de una afición que no suele fallar en estas citas. Sobre esto, comentaba Aira que "poder contar con nuestra gente, ya sean 300, 400 ó 500 es una fantástica noticia y un motivo más de ilusión para afrontar estos partidos con ellos en las gradas".

Tiene una buena lista de jugadores en la enfermería el Marbella, un hándicap más en este inicio de competición. Recupera Aira a Busquets, que regresa tras cumplir sanción. Además, el capitán y marbellí Añón es probable que esté apto para este domingo y pueda sumar desde ya para el equipo. Por el resto de tocados habrá que esperar.

"Es un equipo con una plantilla amplia y con recursos suficientes para cambiar jugadores y que no baje el nivel", analizaba Aira sobre el rival gaditano, que llega un punto por encima de los blanquillos: "Nos esperamos al mejor San Fernando, que llega en una buena dinámica de resultados tras sus dos últimos partidos". El técnico de los marbellíes cerró su análisis del rival así: "Tienen jugadores de talento y calidad en el centro del campo y en la parcela ofensiva, por lo que hay que estar en nuestra mejor versión para poder superarles".