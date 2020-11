El Municipal Lorenzo Cuevas de Marbella abre sus puertas este jueves para un partido oficial de selecciones, España contra Islas Feroe sub 21. Será a partir de las 19:00 horas (Cuatro), sin público en las gradas por las precauciones con la pandemia. El lugar más emblemático de la Costa del Sol se ha convertido en centro neurálgico del fútbol federativo en los últimos meses, con las fases de ascenso a Segunda A y Segunda B y, ahora, con esta visita de la sub 21 como parte de un convenio más amplio que tiene este episodio ante Islas Feroe y el próximo martes ante Israel con una atractiva selección sub 21, con el malagueño Brahim al mando y con otros jugadores de moda, como el barcelonista Pedri.

Hacía muchos años que no se disputaba un partido oficial de la categoría de la selección española masculina sub 21 en la provincia. Sí ha habido sub 19 o sub 17, sub 16 o sub 18 antes, más recientemente, pero había que remontarse al año 95, un España-Bélgica en La Rosaleda, para ver un partido oficial de la sub 21 en suelo malagueño. Tampoco lo ha habido de la absoluta desde los años 80. Con la tara de la ausencia de público, una buena oportunidad para ver a nuevos valores españoles, que deben conformar la base para el Europeo, para el que ya está clasificado. En un grupo sencillo, lo lidera tras siete triunfos y un empate, España ya ha asegurado el primer puesto e intentará revalidar el título que en 2019 sellaron los Fabián, Dani Ceballos, Junior Firpo, Pablo Fornals o Mikel Oyarzabal en Italia.

En aquella lista previa estuvo Brahim tras un buen final de temporada con el Madrid, pero se cayó por lesión. Después, casi dos años de ausencia por no tener continuidad. Ahora, tras un gran arranque de temporada con el Milan (tres goles y una asistencias), ya marcó dos goles en el triunfo en Islas Feroe (0-2) y destacó en el partido siguiente ante Kazajistán, se ha reenganchado. Figura en el Europeo sub 17 de 2016, en el que España fue subcampeona tras perder por penaltis ante Portugal, no consiguió Brahim clasificarse con la selección para dos Europeos sub 19 y ahora le llega este último tren en la categoría sub 21, que le puede valer también para engancharse para los Juegos de Tokio. Ahí, por edad, pueden aspirar otros malagueños como Ontiveros o el propio Luis Muñoz (ambos del 97). Cuando ha jugado con regularidad, el ahora jugador del Milan ha sido fijo para los seleccionadores. Otro malagueño, Antoñín, había estado en las dos últimas listas. Y el ramillete de canteranos del Málaga que asoma en el primer equipo (Juande, Ramón Enríquez, Isma Casas, David Larrubia) también pueden aparecer en futuras convocatorias, seguramente en la formación de la siguiente generación, la de nacidos a partir de 2000, a partir de septiembre de 2021. Ansu Fati, ahora lesionados, Ferran Torres, Dani Olmo y Eric García, por edad aún sub 21, están ya en la absoluta.

A los nueve ganadores de los grupos, entre ellos España, y los cinco mejores subcampeones se les unirán los anfitriones Hungría y Eslovenia para una fase de grupos de cuatro grupos de cuatro, del 24 al 31 de marzo de 2021. Ambas naciones anfitrionas organizarán los partidos. Será un formato comprimido por la pandemia, a sólo un partido entre cada país. En esta ventana se sellarán todos los equipos que tienen billete. Una vez ahí, en marzo, los cuatro ganadores de los grupos y los cuatro subcampeones se clasificarán entonces para la fase final que se disputará en un formato de final a ocho (cuartos de final y semifinales en Hungría y Eslovenia y la final en Ljubljana) del 31 de mayo al 6 de junio de 2021.