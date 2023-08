Horario y dónde ver en TV el Alejandro Davidovich-Alexander Zverev en el Masters 1000 de Toronto

Al otro lado estará un Davidovich que necesita hacer un gran torneo y volver a ser ese jugador temido por cualquier rival. La puesta en escena en Toronto fue maravillosa derrotando fácilmente a un rival que a priori era complicado, JJ Wolf. Ahora tendrá la prueba de máxima exigente y es que ganar a Zverev a este nivel le podría dar muchas alas. En el cara a cara tres enfrentamientos previos y tres victorias para Zverev además sin perder ni un solo set. Fue en US Open, Roland Garros y el ATP 250 de Colonia.

Ante Wolf, Davidovich comenzó el encuentro arrasando. El malagueño no dio ninguna opción al saque a J.J. Wolf y fue muy incisivo al resto para ganar la iniciativa del punto lo más rápido posible. Esto hizo que pudiera cerrar muchos puntos con su derecha y en la red. Los errores no forzados del estadounidense (12 en el set inicial) y su bajo porcentaje en primeros servicios hizo que el español no tuviera que sufrir para llevarse un primer set en el que no cedió ni un solo juego.