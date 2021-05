Nuevo partido en Primera División para el BeSoccer CD UMA Antequera este viernes 21 de mayo, a las 19.00 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles. Con el descenso a la categoría de plata ya confirmado, no tiene nada en juego a nivel deportivo, pero si algo caracteriza a esta escuadra es el hecho de nunca bajar los brazos, crecer ante la adversidad y luchar cada encuentro como si fuera el último. El primero de los cuatro últimos compromisos del plantel verde le va a medir en su pista con Movistar Inter FS, uno de los clubes con más solera y con un palmarés espectacular. No hay mejor motivación que tener enfrente a un rival que defiende el título de Liga y ha conseguido recientemente ser campeón de la Copa de España, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España.

El calendario final de Liga es muy apretado tanto para el conjunto antequerano como para su contrincante de este viernes. Movistar Inter FS visitó este miércoles la cancha de Levante UD FS perdiendo por un ajustado 4-3, ahora llega a la Ciudad de Los Dólmenes y el próximo sábado afrontará un envite más en la cancha de Viña Albali Valdepeñas.

Por su parte, los pupilos de Manuel Luiggi Carrasco Moli van a encadenar también un encuentro tras otro en el tramo final de la competición. A parte de este del que se centra ahora, le queda por delante desplazarse hasta el Palau para jugar con el Barça y luego recibir a Burela y Peñíscola. El historial de emparejamientos entre malagueños y madrileños dejó algún resultado especial para los primeros. Un empate (4-4) como local en el debut en Primera y la espectacular victoria en el Pabellón Jorge Garbajosa (2-3) en la primera vuelta de esta campaña.

La derrota del plantel universitario el pasado martes 18 de mayo con Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS supuso el punto final a su estancia en la máxima categoría y, además, cayó al último puesto de la clasificación con dos choques y un punto menos que O Parrulo que derrotó al Córdoba Patrimonio de la Humanidad para dejar de ser, momentáneamente, el colista. La racha negativa puede acabar este viernes con un marcador positivo en la recuperación de una cita aplazada.

“Ahora que no nos jugamos nada y sabemos dónde estamos, tenemos que disfrutar del partido. Jugar contra todo un Inter era algo impensable hace unos cuantos años. Hay que disfrutar lo máximo posible. No hay que mirar que si perdemos es mejor o peor. Si somos capaces de ganar el partido y jugar de forma honrosa, una felicidad que nos llevamos todos. Fuimos capaces de vencer en su cancha, volver a hacerlo ahora con el equipo descendido y que sean dos veces, sería algo grande. Va a ser un choque complicado, pero al mismo tiempo bonito”, comenta Moli.

Aparecer en los mejores escenarios a nivel nacional propicia mantener duelos con los clubes más grandes como el que afronta ahora la plantilla verde con Movistar Inter FS y que, con anterioridad, tuvo que ser aplazado en hasta dos ocasiones. Una vez, a causa de un envite de la UEFA Champions League y, en la otra, por un caso positivo de coronavirus. “Jugar con Inter es un premio, pero que al final no es tan agradable al no tener nada en juego y solo optar a ganar tres puntos que no van a servir. El premio es el hecho de enfrentarnos a un campeón de la Copa de España, de la Copa del Rey y con jugadores de la selección y uno que es mítico en este equipo como Chillo. A disfrutar, a ver uno de los mejores equipos del mundo y a pasarlo lo mejor posible”, resalta.

Recibir el apoyo de los seguidores es uno de los mayores alicientes en el deporte y, esta temporada, ha sido muy difícil contar semana a semana con ese cariño y apoyo debido a las restricciones de aforo debido a la pandemia sanitaria. Moli se ha acordado de todas esas personas que son tan importantes y a las que esta formación quiere seguir ofreciendo alegrías. “Entiendo a la afición y solo hay que darle las gracias. Puede venir algunas veces poca gente, pero cuando nos estamos jugando algo, nos encontramos el Pabellón lleno. Nosotros siempre sentimos el ir a jugar al Argüelles, somos un equipo de Antequera y a pesar de que hayamos descendido, la temporada que viene hay más. Tendremos un conjunto en Segunda para intentar recuperar la categoría y, si somos capaces de lograrlo, contamos ya con la experiencia de lo que tenemos que hacer. Si viene la afición, siempre vamos a estar más respaldados”.