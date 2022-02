El Iberoquinoa Antequera recibe al Viveros Herol Nava (18:00)

El Iberoquinoa Antequera afronta este sábado a las 18:30 horas la decimoctava jornada de la Liga Sacyr Asobal. Recibe en casa al Viveros Herol BM. Nava y espera que, al calor de su afición, de su Argüelles, vuelva a obtener la alegría de un triunfo, cortando esa racha negativa que viene siendo una losa durante la temporada.

Los hombres de Lorenzo Ruiz vienen mereciendo más en las últimas jornadas, sobre todo en sus encuentros como local, y necesitan que en una ocasión la moneda salga cara para ellos para obtener ese refuerzo moral que le permita afrontar los encuentros con mayor optimismo. La mala racha de resultados pesa, sobre todo en los momentos complicados que aparecen en cada choque, y el Iberoquinoa Antequera necesita quitarse esa mochila, y este sábado tiene una buena oportunidad.

El Viveros Herol BM Nava aún no conoce la victoria en 2022, pues ha caído en los dos encuentros disputados tras el parón, ante el Cangas y el Barcelona y solamente ha conseguido sumar una victoria y dos empates en sus seis últimos partidos, lo que le ha hecho descolgarse de la zona alta y estar en mitad de la tabla. Su principal termómetro, su central Rodrigo Pérez Arce. Si tiene un buen día, las opciones del cuadro navero.

Rafa Baena: “Debemos estar en partido y no descentrarnos”

El pivote del Iberoquinoa Antequera Rafa Baena cree que el equipo tiene ante sí opciones de llevarse la victoria este sábado: “Cada semana es una nueva oportunidad de cortar la mala racha y en eso estamos, queremos preparar el partido lo mejor posible, animarnos, volver a tener buenas sensaciones en los entrenamientos, que la semana pasada creo que entrenamos bastante bien, y afrontar el partido de la mejor manera posible”.

El jugador estepeño tiene claro dónde se encuentran los males de su equipo para no conseguir obtener más puntos. “Por desgracia no sumamos, tenemos buenos y malos momentos, pero los malos nos penalizan demasiado, nos quedamos muy atrás en el marcador y es muy complicado remontar. En los segundos tiempos estamos jugando mejor, más liberados, pero no es suficiente. En nuestra cabeza está que esta semana es un partido que se puede sacar, allí ya hicimos un gran partido y esperemos que estamos semana lo hagamos bien y podamos ganar los dos puntos”, explica Rafa Baena.

Para el pivote, es fundamental la mentalidad con la que el Iberoquinoa Antequera afronte el partido, sobre todo, en los momentos difíciles que se dan en cada uno de ellos: “Da igual el rival, ya sea Nava o sea otro, queremos intentar estar en el partido el máximo tiempo posible, que la gente compita y las cosas vayan bien, que no nos descentremos cuando encajemos un parcial, y en eso vamos a poner todas nuestras ganas esta semana”.