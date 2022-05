El Iberoquinoa Antequera paga un mal inicio de segundo tiempo en Cangas (28-24)

El Iberoquinoa Antequera no pudo reponerse de un mal comienzo de segundo tiempo en su visita al Frigoríficos Morrazo, lo que le llevó a sumar una nueva derrota y venirse de vacío de tierras gallegas a pesar de los buenos minutos ofrecidos antes del descanso, donde llegó a dominar el marcador y marcharse a vestuarios en ventaja.

A pesar de comenzar el partido con igualdad durante los primeros diez minutos (4-4), el cuadro antequerano se descentró en los siguientes instantes, encajando un parcial de 5-0 que ponía el partido muy cuesta arriba. Pero los hombres de Lorenzo Ruiz crecieron desde la defensa, con muy buena actitud y con gran aportación de Fran Alarcón en portería. Le costaba al Frigoríficos Morrazo encontrar fisuras en la defensa visitante y el marcador se movía con mayor lentitud. Llegó a igualar el choque el Iberoquinoa Antequera cerca del descanso, consiguiendo irse a vestuarios con ventaja (13-14).

Pero no le sentó nada bien el parón al cuadro antequerano. No fue buena la puesta en escena en la segunda mitad y el arranque fue encajando un parcial de 5-0 que les obligaba a volver a remar contracorriente. No bajaba el ímpetu y el Iberoquinoa Antequera era capaz de marcar el ritmo de juego, pero por más variantes que se intentaban resultaba imposible hacer bajar la diferencia de los tres goles de renta para el Frigoríficos Morrazo, que acabaría amarrando la victoria final por cuatro tantos de distancia (28-24).

Notable esfuerzo sin premio el realizado por el Iberoquinoa Antequera esta semana, que ha disputado tres encuentros, dos de ellos lejos de casa y con pocos efectivos, pero donde, a pesar de las derrotas, ha dejado una buena imagen y ha conseguido ser competitivo en pistas muy complicadas como las de Valladolid y Cangas.

FICHA DE PARTIDO

FRIGORÍFICOS MORRAZO 28 (13+15). Diaz (p), Simes (-), Fernández (7), Quintas (2), Iglesias (7), Martín (1), Asensio (-) – siete inicial – Forns (p), Soliño (-), Gayo (-), Menduiña (1), Salgado (), López (3), Varela (3) y Aizen (1).

IBEROQUINOA ANTEQUERA 24 (14+10). Alarcón (p), Del Castillo (4), Pérez (4), Baena (6), Grandi (2), Castro (1), Moreno (1) – siete inicial – Moyano (p), Morales (-), Vinicius (1), Chispi (3), Ortega (1) y Aymerich (1)

ÁRBITROS: Luis Colmenero y Víctor Rollán, del colegio Castellano-leonés. Excluyeron por parte del equipo local a Martín (2) y por parte del conjunto antequerano a Vinicius (2), Castro y Chispi

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la vigesimoséptima jornada de la Liga Sacyr Asobal 2021/2022, celebrado en el Pabellón O Gatañal de Cangas.

PARCIALES CADA 5´. 2-1, 4-4, 9-4, 10-8, 11-11, 13-14 -descanso-; 16-14, 18-15, 22-19, 24-20, 26-22, 28-24, final.