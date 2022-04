El Iberoquinoa Antequera no puede con el Anaitasuna (22-34)

No fue capaz el Iberoquinoa Antequera de superar a la defensa del Helvetia Anaitasuna en un partido donde siempre fue a remolque y que quedó sentenciado con un mal comienzo de segundo tiempo donde un parcial de 0-5 ya fue definitivo para que el cuadro navarro se pusiese con nueve tantos de ventaja y dominase el electrónico hasta la bocina final. Sellado el descenso, queda dar una buena imagen en lo que resta de temporada en la liga Sacyr Asobal.

El comienzo de choque fue de absoluta igualdad. A pesar de ser el Iberoquinoa Antequera quien anotase el primer gol y que el cuadro navarro tardó casi cuatro minutos en marcar, eran los visitantes los que llevaban el ritmo en el electrónico, teniendo que ser los antequeranos los que iban dando réplica a los goles de su rival (4-4, min. 10). Subió entonces la intensidad de la defensa del Anaitasuna, generando errores en los locales que aprovecharon para poder correr, el juego en el que se sienten cómodos. A base de contragolpes y segundas oleadas, consiguieron un parcial de 1-6 a su favor que les permitía doblar en el marcador a los antequeranos, obligando a Lorenzo Ruiz a parar el choque (5-10).

Consiguió reaccionar el Iberoquinoa Antequera, que también conseguía mejorar en su línea de 6-0 para provocar errores en su rival y conseguir rápidas transiciones para recortar distancias (11-13) pero no fueron capaces de ser constantes en su juego de aquí al término de la primera parte. Y el cuadro navarro supo castigar la falta de acierto en los instantes finales para recuperar parte de la ventaja y marcharse al descanso cuatro arriba (13-17).

El paso por vestuarios no le pudo sentar peor al Iberoquinoa Antequera. Más de ocho minutos tardó en ver puerta el equipo verde, con errores de pase y pérdidas que además permitían los contragolpes navarros, que con un 0-5 de parcial le daban una estocada casi definitiva al choque (13-22).

Ya estaba todo muy cuesta arriba para el Iberoquinoa Antequera, que no era capaz de reaccionar en lo que restaba de choque. Fue un quiero y no puedo, pero la distancia se estableció en la decena de puntos y no fue posible meterle picante a los minutos finales, en los que fueron de la partida los canteranos Isaac García y Lorenzo Ruiz, terminado el cuadro antequerano cayendo por 12 goles de distancia (22-34).

FICHA DE PARTIDO

IBEROQUINOA ANTEQUERA 22 (13+9). Moyano (p), Del Castillo (1), Aymerich (2), Baena (6), Da Silva (1), Grandi (1), Moreno (1) – siete inicial – Alarcón (p), Morales (), García (),Vinicus (1), Ruiz (), Chispi (6, 2p), Ortega (2), Pérez (1) y Castro ().

HELVETIA ANAITASUNA 34 (17+17). Bar (p), Gastón (3), García (5), Chocarro (4), Izquierdo (3), Del Arco (1), Bonano (2) – siete inicial – Cancio (p), Bazán (1), Fernández (), Etxeberría (2), Meoki (1), De Souza (4), Bulkin (1), Ganuza (3) y Redondo (4).

ÁRBITROS: Sebastián Fernández y Alberto Murillo, del colegio andaluz. Excluyeron por parte del equipo antequerano a Grandi y por parte del conjunto visitante a Bulkin.

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la vigesimosexta jornada de la Liga Sacyr Asobal 2021/2022, celebrado en el Pabellón Fernando Argüelles ante unos 300 espectadores.

PARCIALES CADA 5´. 1-1, 4-4, 4-7, 7-11, 11-13, 13-17, -descanso-; 13-19, 15-24, 17-27, 19-30, 22-32, 22-34, final.