Importante triunfo del AMIVEL Reyes Gutiérrez ante Iberconsa Amfiv por un contundente 67-47

Se necesitaba y se consiguió. El AMIVEL Reyes Gutiérrez dejó atrás su mala racha de resultados con un contundente triunfo ante Iberconsa Amfiv por 67-47, que no se encontró en ningún momento sobre la pista y que tuvo enfrente a un conjunto veleño con un gran acierto anotador.

Tremendo inicio anotador del equipo veleño, que en los primeros cinco minutos de partido ya dominaba el encuentro por un claro 14-5. Los de Ademola Orogbemi controlaron muy bien el juego vigués y, cerrando espacios y sin dejar al rival lanzar en posiciones cómodas, fueron sintiéndose fuertes sobre la pista. Esparza y Cusack en ataque, y un gran Jesús Romero en defensa, daban la confianza suficiente a un AMIVEL muy necesitado de sumar un triunfo tras tres semanas sin hacerlo. El marcador de 20- 12 al final del primer periodo dejaba claro cuál era el plan a seguir en la pista. Ese no era otro que tapar al mejor jugador gallego, un Agustín Alejos que no podía romper la defensa veleña. Así, la máxima renta que tuvo AMIVEL antes del descanso rozó los 20 puntos -35-19 a falta de dos minutos para el paso por los vestuarios-, pero Iberconsa Amfiv pudo frenar cómo pudo el ciclón veleño y con el 37-21 se llegaba al final del segundo acto.

Tras el descanso, las ganas de ganar y de seguir gustándose no cesaron en un AMIVEL Reyes Gutiérrez muy trabajador, que seguía confiando prácticamente en el mismo quinteto de inicio para ampliar la ventaja lo máximo posible. Una canasta de Cusack ponía, esta vez sí, la renta por encima de los 20 puntos y eso hacía que Iberconsa Amfiv no encontara más recursos que el tiro exterior para intentar remontar el partido. Con el partido controlado rotaba Orogbemi a su banquillo para mantener el nivel de intensidad sobre todo en defensa y no dejar escapar el triunfo (51-30). El último periodo, con las inercias que traían los dos equipos, fue un puro trámite para AMIVEL, que no bajó el listón porque si la victoria era importante, lo primordial también era recuperar sensaciones tras una racha donde no se había encontrado el mejor juego ni el acierto anotador. Un triple de Edwards levantaba al público de la grada (60-34) y posibilitaba que alguno de los jugadores que hasta el momento no habían entrado en pista pudieran disfrutar de minutos de juego, estando ya el partido prácticamente sentenciado y tan solo teniendo que esperar a que llegara último segundo. Al final, triunfo balsámico para el AMIVEL Reyes Gutiérrez por 67-47 que se marcha al parón liguero con muy buena cara.