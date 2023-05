Isa Medeiros y el Costa del Sol Málaga continúan de la mano

El Costa del Sol Málaga, inmerso en las semifinales del play off de la Liga Guerreras Iberdrola, continúa construyendo el potente proyecto de la temporada 2023/24. Ocho movimientos son oficiales y el noveno es la renovación de Isabelle Medeiros. Una pieza esencial para las panteras, que cumplirá su sexto curso en Málaga para continuar con ese crecimiento progresivo desde que aterrizase de Brasil en 2018. "Yo no esperaba quedarme tanto tiempo. La niña de Brasil no esperaba salir de Brasil y quedarse tanto tiempo en el mismo equipo. Es verdad que estoy muy contenta aquí y muy cómoda con las chicas y los entrenadores", asegura la extremo.

Su continuidad se suma a las de las gemelas López, Sole y Espe; Silvia Arderius, Merche Castellanos, Gabriela Pessoa, Estela Doiro y Rocío Campigli; además de la incorporación de Eli Cesáreo. Nombres que dan empaque a la nueva plantilla y que hablan de su potencial. La jugadora de Sao Paulo, junto a Roca, es la extranjera más longeva del vestuario. Con la camiseta del equipo malagueño jugó más de 150 partidos y anotó más de 500 goles, que seguirá celebrando de blanco y negro. Además de sumar un palmarés sobresaliente, habiendo además sido nombrada en una ocasión ‘Mejor Extremo Derecho’ de la Liga Guerreras Iberdrola.

Pero ella quiere más y tiene hambre de más. "Estoy desde el 2018, es mucho tiempo. He visto cómo el club ha crecido, se nota la diferencia del proyecto del primer año y ahora. Se nota quiere más y siempre busca más", reflexiona la ’27’, que muestra con palabras su deseo de continuar entre las mejores: "Empezamos con un proyecto muy bueno, que fue el año del triplete, y desde ahí no sé si estamos logrando títulos, pero sí luchando por muchos y estando en las finales. Es lo que queremos". Isa Medeiros y el Costa del Sol Málaga seguirán mirando hacia arriba y de la mano.