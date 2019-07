Isidro Leyva, eliminado del Campeonato de Europa sub 23

Isidro Leyva fue eliminado del Campeonato de Europa de atletismo sub 23, que se disputa en Gävle (Suecia). El pertiguista malagueño falló los tres intentos que realizó sobre 4,90. El campeón de España hubiese accedido a la fase final si hubiese repetido su mejor marca (5,30), puesto que el corte de las calificatorias estaba situado en 5,20.

“El nivel de la prueba es demasiado alto. Nunca he participado en una prueba con tanto nivel”, afirmó el nerjeño a este periódico antes del comienzo de la competición. Además resaltó que llegaba al europeo con problemás físicos: “Vengo un poco tocado del isquio izquierdo, lesión por la que me perdí el año pasado el Mundial. Aunque estoy resentido, he estado hablando con los fisios y me he estado probando y me veo bien. Tengo muchas ganas de saltar”