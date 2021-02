Javi Amorós: "Hemos demostrado que podemos competir ante cualquier equipo"

El BeSoccer CD UMA Antequera se adentra en un mes de febrero con envites muy importantes en los que todos los puntos que pueda sumar fortalecerá su posición en la batalla por seguir una campaña más en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Además, el próximo 9 de febrero, tendrá la posibilidad de potenciar su participación esta campaña en la Copa del Rey si es capaz de superar la eliminatoria a partido único de cuartos de final contra ElPozo Murcia Costa Cálida en terreno rival. Antes de abrir un nuevo capítulo copero, los de Manuel Luiggi Carrasco “Moli” cuentan con una nueva oportunidad de demostrar el porqué de su buen hacer sobre el 40x20 ante otro grande de la competición como ya hicieron hace un par de semanas en la cancha del líder. Jimbee Cartagena FS, tercer clasificado con 33 puntos y dos jornadas aún por disputar, visita este sábado 6 de febrero, a las 17.00 horas, el Pabellón Fernando Argüelles.

La situación actual de la clasificación en Primera División no es del todo clarificadora al haber muchos duelos aplazados. El plantel verde ocupa la plaza de promoción justo por encima de los tres puestos de descenso directo y huir de esa zona es el principal cometido de un grupo en constante crecimiento con una gran fortaleza competitiva y una propuesta atractiva de juego sabiendo cómo defender y atacar. La adaptación a la exigencia del campeonato ha permitido obtener buenos marcadores y prueba de ello es, por ejemplo, la aportación necesaria y de lo más valiosa de jugadores como Javier Amorós Martínez. El cierre de Villena (Alicante) se ha transformado en el pulmón del equipo dando oxígeno con una encomiable labor defensiva para eliminar el principal peligro de cada adversario. También ha aportado tres goles como consecuencia de su fortaleza física para convertirse en una solución a la que recurrir en cualquier zona de la pista.

Una victoria, un empate y una derrota, el balance de los malagueños en los primeros 31 días del 2021. “Después de la buena dinámica que tuvimos en diciembre, nos fuimos un poco tristes en Navidad por la derrota ante Ribera Navarra, pero nos marcamos como objetivo poder puntuar en los partidos de Barcelona y Peñíscola y pudimos conseguir cuatro puntos de seis. Sabíamos que la visita a Palma iba a ser un encuentro complicado, aunque a pesar de la derrota, tuvimos muy buenas sensaciones, conseguimos competir hasta el final que es lo que nosotros queremos y llegar vivos al desenlace de los choques para poder rascar algo. Estamos muy contentos con el mes de enero que hemos hecho, creemos que el equipo está jugando mejor que nunca, estamos consiguiendo adaptarnos todos ya a la categoría y esperemos que febrero sea igual o mejor para poder tomar un poco más de respiro y acercarnos al objetivo que es la salvación”, puntualiza el jugador alicantino.

Javi Amorós, en su segunda etapa en el club, se ha convertido en una jugador trascendental cuyo rendimiento está permanentemente en auge y analiza la dificultad que entraña el tramo inicial del un segundo recorrido por el calendario de Liga. “Sabemos que tenemos un arranque de la 2ª vuelta complicado. Hemos demostrado que podemos competir ante cualquier equipo. Viene un rival muy difícil como Cartagena que es de los que más daño nos hizo en el primer tramo. Con la ilusión de rascar algo y conseguir uno o tres puntos para poder mantenernos y conseguir el objetivo”. Asimismo, el 14 universitario indica que es una temporada en la que hay que rebasar todos los impedimentos que van apareciendo. “Está siendo un año complicado en el que nos tenemos que adaptar a distintas situaciones. Contra el Barça tuvimos la suerte de que la afición nos pudo apoyar y en este partido no va a poder entrar nadie. Todos los equipos tenemos el mismo hándicap, hay que adaptarse a jugar sin público y no debe ser una excusa para dejar de darlo todo en la pista”.

Jugar frente a Cartagena, con un precedente ya en este curso, sirve de acicate en el vestuario del cuadro antequerano para volver a superarse ante un gran oponente. “Al final es lo que hablamos entre los compañeros y el cuerpo técnico. Los partidos en los que hemos podido sacar puntos, han sido en los que hemos estado concentrados al 100% sin desconectar en ningún momento. Nuestro objetivo es poder competir los 40 minutos, que no se nos vayan en el marcador, apretar al final y sacar algún punto. Sabemos que es un equipo complicado, pero ya nos hemos enfrentado a otros como Inter, Palma, ElPozo y el propio Cartagena en la primera vuelta. Si estamos metidos en el choque, podemos sacar algo”. Por otro lado, Javi analiza su papel en la escuadra. “Me siento muy cómodo. Hace unas semanas estuve hablando con el cuerpo técnico, me dijeron que me veían muy bien incluso mejor que el año pasado en Segunda. Me siento a gusto en la pista y defendiendo a los pívots. Estoy disfrutando muchísimo y ojalá en la segunda vuelta pueda demostrar aún más”.