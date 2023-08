Javi Medina: "Tenemos que enamorar a El Maulí"

Javi Medina, entrenador del Antequera, valoraba positivamente la prueba ante Málaga y Melilla, con la conquista del Trofeo, aunque lamentaba las lesiones de Joel y Humanes en un bronco partido ante los norteafricanos. "Estoy muy contento, estamos cerca de iniciar la competición. Le hemos reforzado al equipo que hay que aprender a ganar y competir. Hemos superado un momento de pérdida de control de partido, hemos mantenido nuestra identidad, que para nosotros es importante no perder la agresividad con balón y sin balón, la valentía. Siempre sale el sol tras la tormenta, como les digo, y pudimos ganar", decía el joven técnico antequerano.

Problemas y soluciones

"El primer tiempo ante el Melilla ha sido demasiado duro para ser un amistoso. Tenemos las bajas importantes de Joel y Humanes por lesión. Todavía nos queda la puesta a punto en cuanto al ritmo, siempre difícil. La carga es alta en pretemporada, jugamos partidos sobrecansados, los chicos no están frescos, juegas 45 minutos y parecen 90. Pero lo más importante es que el equipo tiene alma e identidad, que eso no se compra en el mercado. Somos hambrientos y agresivos, valientes, eso nos da tranquilidad para competir".

Mercado

"Estamos abiertos a mejorar la plantilla si podemos hacerlo. Nos hemos reunido con el club, sabe la opinión sobre la plantilla, a ver si la completamos o seguimos con lo que hay, que estamos muy contentos".

El Maulí

"Es una de las bases de nosotros. El día del Córdoba le dije a los chavales que teníamos que enamorar a El Maulí. Me ha hecho muy feliz que un aficionado me dijera al acabar el partido que le habíamos hecho muy feliz y que mañana venía a sacarse el abono. No sabéis el orgullo que es. Se han separado los 1.500 abonos, tenemos que enganchar a la gente poco a poco, enamorarlos para que vengan".

Lesionados

"Joel tiene un corte bastante profundo en la pierna, hay que esperar que cicatrice unos días. Humanes tiene un golpe en la cadera, ya valoraremos el alcance".