Javi Campano, nueva apuesta de cantera del UMA Antequera

La apuesta del CD UMA Antequera por Javier Romero Campano fortalece el nuevo e ilusionante proyecto de cantera que nace con la principal intención de ofrecer una formación de calidad a jóvenes jugadores de la provincia de Málaga y que, en un futuro, dispongan de la oportunidad de llegar al primer equipo. El caso de este cierre de 19 años demuestra que es posible completar un ascenso desde las categorías inferiores y ganarse un hueco, con dedicación, esfuerzo y sacrificio, en la plantilla dirigida por José Antonio Borrego “Tete”. El entrenador ha estado pendiente de su evolución y, una vez finalizada la etapa juvenil, le ofrece empezar la sénior como miembro de un conjunto de la categoría de plata del fútbol sala nacional.

Javi Campano (21/12/2004) ya sabe lo que es llegar al primer equipo y vivir, durante estos últimos años, experiencias inolvidables. En la campaña 2021/2022 debutó, en Coín, en Copa del Rey y luego entró en la convocatoria para la final four de Jaén, en la que se produjo la histórica gesta de levantar el título. En 2ª División su estreno se produjo en la cancha del Bisontes Castellón y luego participó, en Alzira, en el play-off de ascenso. Un curso más tarde, el 2022/2023, completó la pretemporada y formó parte de la lista de jugadores disponibles para la primera jornada, en el Argüelles, ante Osasuna Magna. No llegó a disputar ningún minuto, pero estar con el grupo fue la recompensa a su gran rendimiento en la fase de preparación. Marcó cuatro goles en una demostración de su habilidad para incorporarse al ataque, ya que al ocupar la posición de cierre y de ala se caracteriza más por su lucha incansable y firmeza en acciones defensivas.

A nivel formativo, el nuevo talento joven de la escuadra antequerana ha estado cinco años en el CD Los Olivos, pasando de una categoría a otra hasta que se convirtió en uno de los líderes del equipo juvenil División de Honor y jugar minutos con el filial sénior en Tercera. Su buen rendimiento sobre el 40x20 lo mantuvo con el combinado andaluz Sub-19 con el que ganó un Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (abril de 2022) y, en el de 2023, participó hasta cuartos de final, pero una lesión le impidió estar en la fase final. Por otro lado, el jugador natural de Málaga ha sido convocado por la Selección Española Sub-18 y Sub-19. El siguiente paso de su incipiente y prometedora carrera deportiva lo va a dar a las órdenes de Tete. “Me encuentro muy feliz y estoy contento por la oportunidad que me han dado. Apuestan por mí y, eso quiere decir, que se ha hecho un buen trabajo y espero ser un ejemplo para los que estén en la cantera y les sirva de aprendizaje”, matiza.

Campano se mantiene con los pies en el suelo y, el haber tenido ya apariciones al más alto nivel, le ha hecho valorar el aprendizaje adquirido en la cantera del CD Los Olivos. “Hay que tener paciencia, el momento llega y debes aprovecharlo. Estar tranquilo también es importante. Si este no es tu año, a lo mejor es el siguiente y, si no, puede haber otras ocasiones”. El cierre, asimismo, representa a la perfección los valores de la entidad y compagina el fútbol sala con sus estudios del Grado de Arquitectura. “Con mucha ilusión y más ganas que nunca. La oportunidad es ahora. La tuve hace dos años y, el pasado, en la pretemporada, pero creo que es el momento adecuado. Me llevo genial con los compañeros y va a ser una campaña bonita y especial”. Por último, este joven talento malagueño tiene muy claro su cometido. “Es mi primer año sénior y me han dicho que me lo tome tranquilo. Crispi ya me dijo que no fuera tan perfeccionista, pero tanto él como Tete me piden que sea yo mismo, que compita con el resto y no tenga nervios ni nada por el estilo”.