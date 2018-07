Jiménez saca el estoque

Miguel Ángel Jiménez está a 18 hoyos de alcanzar su enésimo hito. Alzar un trofeo en St. Andrews es algo así como recitar misa en el Vaticano. El churrianero lidera el British Open, The Open, en su versión senior (mayores de 50 años) después de tres rondas. La liturgia del Old Course de la cuna del golf es realmente insuperable. Y allí domina el malagueño con un interesante colchón. 207 golpes tras tres rondas para un acumulado de -9.

Tiene Jiménez dos golpes de ventaja sobre un grupo de cuatro jugadores. Hay más de una veintena en el margen de cinco golpes, con posibilidades más o menos reales de, en una jornada iluminada, meterse en la pelea. Pero nadie está más cerca que Jiménez, que firmó el par del campo en el tercer recorrido. Si en los 36 hoyos previos sólo había realizado dos bogeys, en los 18 del día del movimiento hizo cuatro. Eso sí, los compensó con otros tantos birdies para quedarse en los 72, tan valiosos por las condiciones del campo con los 67 y 68 de los días anteriores. La mejor tarjeta del día fueron 69 golpes, cifra alta.

El malagueño ya ganó en mayo en Alabama el primer grande 'senior' del golf español

Por detrás tiene Jiménez una jauría de golfistas de época. Bernhard Langer, el alemán de hielo, está dos golpes, como los estadounidenses Pernice y Triplett y el canadiense Ames. Con -6 están los tailandeses Marksaeng y Wiratchant e historia pura de este deporte en un trío de estadounidenses que encabeza el venerable Tom Watson. Nacido en 1949 y profesional desde 1971, acaricia los 70 años aún siendo competitivo con jugadores 15 años menores. Junto a él, Tom Lehman y Scott McCarron.

Puede ser un domingo de gloria para Miguel Ángel Jiménez, que ocupa el puesto número 5 en la Orden de Mérito y que el pasado mes de mayo consiguió en Alabama el Regions Tradition, el primer grande de su carrera deportiva, a la sazón el primer major senior que consiguió el golf español. Hoy puede llegar el segundo.