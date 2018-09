John Block , ex NBA, instruye al CBAT

No todos los días viene un jugador que militó en la NBA a impartir lecciones de baloncesto. Y más aún en casa. El Alhaurín de la Torre recibió una visita especial. El ex pívot estadounidense John Block impartió ayer un clínic en el pabellón El Limón sobre fundamentos en el poste bajo, dirigido al equipo junior masculino de segundo año, dirigido por Nacho, al cadete femenino vinculado con Miramar, entrenados por Viti, y al cadete masculino de 2004, comandados por Chiqui.

Block llegó a ser, incluso, una vez All Star en su dilatada carrera con varios equipos de la NBA, compartiendo vestuario con leyendas de la talla de Kareem Abdul Jabbar. Además, el center tiene mucha experiencia en la dirección de equipos universitarios y se encargó hace unos años de entrenar personalmente al actual número uno del último draft, Deandre Ayton, una futura estrella del baloncesto mundial. John Block jugó en varios equipos en su etapa como jugador. Militó en Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls, San Diego Rockets o New Orleans Jazz. A excepción de New Orleans, con los tres restantes llegó a meterse en los play offs de la competición.

Finalizada su trayectoria como jugador, se inició como entrenador asistente de los Aztecs de la Universidad Estatal de San Diego. También fue entrenador, entre otros, de los Toreros en California y entrenador asistente de los Golden Eagles.