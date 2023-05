Jornada de auténtico BTT en El Burgo

La localidad malagueña de El Burgo se convirtió en el epicentro del ciclismo malagueño con la celebración de dos pruebas de la modalidad olímpica del BTT correspondientes al XXV Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga. Todo se llevó a cabo en un ambiente festivo y con numerosa participación, especialmente en las pruebas desarrolladas para los más pequeños.

Desde el complejo natural de La Rejertilla, en pleno paraje natural de Sierra de las Nieves, se desarrollaron bajo unas condiciones climatológicas espectaculares la quinta cita de la modalidad de rally tanto en el caso de los adultos como en el de las escuelas. El 3º Rally Villa de El Burgo y el 12º Trofeo Escuelas Villa de El Burgo tuvieron como escenario un entorno realmente idílico.

Sobre un duro y trabajado recorrido de 5590m que acumularía un total de 209m de desnivel positivo por vuelta desarrollaron su competición los adultos. Desde las 10 de la mañana y una vez conformadas las distintas parrillas competirían las diversas categorías de máster y féminas. Jesús Pérez (C.D. Eshmún Sport Clinic) se mostró intratable desde las primeras pedaladas ganando la cabeza de carrera a pesar de haber salido con un retraso de un minuto al ser máster 40. Pérez, un auténtico especialista de esta modalidad olímpica, no abandonaría esta privilegiada posición hasta cruzar la línea de meta. No obstante, no pudo bajar el ritmo ante la incesante presión de sus inmediatos perseguidores. Victoria que le sirve para subir posiciones en la clasificación general y coronarse en esta prueba como auténtico vencedor de la manga y de su categoría con un registro de 53’56”.

Victoria también muy trabajada para un intratable Antonio Salazar (C.C. Al-Andalus), quien supo regular a la perfección sus fuerzas para imponerse en un ajustadísimo final en la categoría máster 30. Sin mayores problemas se desenvolvió la categoría de máster 50 en favor del líder de la misma, Enrique Ruiz (C.D. Sigmac Cycling Team), quien pudo dosificar y cuidar la mecánica ante la importante diferencia que fue acumulando durante el transcurso de la competición. Espectacular temporada la que está realizando Ruiz obteniendo gran número de victorias tanto en esta especialidad como en larga distancia. Julio Sierra (C.D. Viking Bike Torremolinos) concluyó su participación con victoria en máster 60.

En cuanto a las féminas victoria para la recientemente tercera clasificada final en la Copa de España de esta disciplina, Irene García (Dlabuela Actrion Torre del Mar) en la categoría cadete. García cumplió su participación con un tiempo de 46’19”. Trepidante ritmo de carrera marcado en esta categoría que una vez más sorprendió por el alto nivel competitivo de las corredoras en liza. Finalmente, Irene Rivero (C.D. Eshmún Sport Clinic) finalizó su competición con victoria en júnior.

Una vez finalizada esta manga fue el turno para los corredores masculinos de categorías cadete, júnior, sub23 y élite, quienes ya tuvieron que cumplir su participación ante una incesante subida de temperaturas. Victoria sin paliativos sobre 4 giros al recorrido para el sub23 José Antonio Rodríguez (C.C. Al-Andalus). Salida de menos a más para Rodríguez, tal cual realizó en su victoria en Archidona, para completar su participación con un tiempo de 1h11’03”. La clasificación se pone en un auténtico puño con nuevo liderato virtual para Rodríguez, quien está mostrando esta temporada una madurez deportiva con un importante salto cualitativo mostrado con importantes resultados.

En élite repite su triunfo de 2022 Ismael Romero (C.D. Eshmún Sport Clinic), quien se mostró intratable para dominar su carrera con mano de hierro. Tras una salida en la que dosificó en frío pronto fue recuperando posiciones para obtener esta importante victoria. Acostumbrado a las alturas del podio subió una vez más en júnior Saúl Mateo (C.D. Eshmún Sport Clinic) en una competición en la que empleó algo menos de 57 minutos sobre tres vueltas al recorrido. Gran jornada familiar una vez más con el triunfo de su hermano en la categoría cadete sobre dos vueltas al trazado propuesto por el C.C. El Burgo. Daniel Mateo (C.D. Eshmún Sport Clinic) solventó su participación con este primer puesto que le vuelve a posicionar en las zonas más altas de la general.

Posteriormente fue el turno de los bikers que conformarán el futuro ciclismo andaluz. A las 15:30h comenzó el 12º Trofeo Escuelas Villa de El Burgo. Sobre diversos circuitos de distinta y variada dificultad técnica tuvieron lugar las diferentes competiciones, mientras los más jóvenes (con año de nacimiento 2017 o posteriores) se divertían y mostraban sus habilidades sobre las dos ruedas en una divertida Gymkhana así como a través de diversos juegos dinamizados por los compañeros del C.C. El Burgo.

Circuito rápido para los promesas y principiantes que compusieron una numerosa y colorida parrilla donde antes del inicio se llamaron a los clasificados de la general con licencia federativa en vigor. Circuito carente totalmente de dificultad de 500 metros de distancia al que tuvieron que sortear dos vueltas los promesas con victoria una vez más para Carlo Panteghini (C.D. Los Tope Gama) quien está desarrollando una temporada de ensueño al igual que en féminas Alejandra Heemskerk (C.D. Viking Bike Torremolinso), a quien apenas le bastó un total de 5’20” para cruzar la línea de meta como vencedora y doblegar a sus rivales. Ambos lideran la clasificación general respectiva con solvencia. Por su parte los principiantes disputaron sobre un recorrido de 1150m al que debieron de dar dos vueltas con victorias para Ismael Peña (C.D. Los Piratas de Churriana), quien lidera de forma sólida su general, y Marta Millán (C.C. Coín), que se sitúa muy cerca de las posiciones de auténtico privilegio. Todas las opciones son aún posibles de cara a los diferentes podios finales.

Sobre un circuito algo más técnico, largo y con una ligera subida para un total de 1920m entrarían en escenas los alevines. Sigue sin dar tregua un intratable José Infantes (C.D. Los Tope Gama) que se ha convertido en el auténtico dominador de este circuito al que aún resta un extenso calendario. Con respecto a las féminas, también apuntala el liderato con una nueva victoria Jimena Olmedo (Los Dalton Escuela Ciclista). Olmedo luchó y trabajó esta manga con suma inteligencia dosificando esfuerzos.

Los últimos en asumir el protagonismo de la jornada fueron los infantiles con cuatro vueltas al recorrido previsto por la organización. Gran victoria para el líder Rubén Ocón (C. Ciclo Hobby). Ocón tomó el mando de la carrera desde los primeros compases pasando a responder los continuos ataques que se sucedieron en primera persona. Finalmente cruzó la línea de meta para sumar una nueva victoria esta temporada con un tiempo de 21’07”. Por su parte gestión impecable de Alejandra del Río (C.D. Eshmún Sport Clinic) en féminas. Del Río supo imponer el ritmo necesario que fue dinamitando los esfuerzos sucesivos de sus inmediatas perseguidoras, quienes a pesar del trabajo realizado no solo no pudieron darle caza, sino que vieron aumentar sus diferencias. Gran batalla deportiva la vivida en esta categoría con todo aún por decidir.

La próxima cita será también por partida doble el sábado 13 de mayo en Villanueva del Trabuco, donde la cita será además valedera para la copa de Andalucía de esta modalidad.