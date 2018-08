Jóvenes con proyección

Hace ya tres años de la vuelta del El Palo a Tercera División. El equipo disputó las temporadas 2012/13 y 2014/15 en Segunda B tras un peleado ascenso. A día de hoy, el conjunto paleño está asentado en Tercera. Lo hace, además, en posiciones cómodas y con algún que otro coqueteo con posiciones en las que se lucha por el ascenso. La pasada campaña, en la jornada 12, el equipo tuvo un cambio en el banquillo. Se incorporó en la citada jornada Juan Francisco Funes Arjona Funes. El equipo se situó décimo en la tabla.

Este año, Funes coge los mandos desde el principio y lo hace con una plantilla que ha sufrido muchos cambios. Aun así, el técnico no pone excusas y confía en su cuadro al que resume con una palabra, familia: "Este equipo es una familia. Es lo que me encontré cuando llegué y fue una grata sorpresa. Ya me habían comentado que el ambiente era muy bueno y he tenido la fortuna de comprobarlo".

Este año vamos a dar la oportunidad a algunos chavales del juvenil"

El período de verano puede servir para reforzar al equipo. Aunque, en ocasiones, puede suponer lo contrario. En el caso del equipo, la marcha de jugadores ha supuesto un hándicap para el conjunto paleño: "Ahora mismo tenemos 18 jugadores, de los cuales 12 de ellos son nuevo". Por otra parte, el mercado de verano todavía no se ha cerrado. Quedan varios días para su cierre y en el equipo tienen en mente seguir incorporando caras nuevas. "Necesitamos uno o dos jugadores más", declara Funes.

Esta marcha de jugadores, según el míster, va a suponer un cambio en el proyecto: "Claro que van a haber cambios. La marcha de jugadores es lo que tiene". Uno de esos jugadores, por ejemplo, es Vergara, quien se ha ido al Vélez, que milita en la misma categoría que El Palo. Para esta temporada, el equipo malagueño contará con jugadores que jugaban en pasadas campañas en el juvenil de la entidad. "Este año vamos a dar la oportunidad a algunos chavales del juvenil. Juan Galisteo se va a quedar en el primer equipo. Otro que ha terminado su etapa en el juvenil es Perico Relancio. También jugará con nosotros Enrique Linares. Nacho Lapeira también tendrá ficha con el primer equipo. Es un equipo más joven que el del año pasado. Además de los juveniles también hemos incorporado gente de fuera del equipo que también son jóvenes pero con proyección", asegura Funes.

El equipo tiene muchas ganas, ilusión y, sobre todo, aspiraciones. El Palo es un equipo que puede medirse a los grandes conjuntos del Grupo IX. Aun así, Funes no se confía e inicia desde la humildad este nuevo año. Sabe que en el fútbol no hay que fiarse. "La verdad es que hemos hecho un equipo para competir. Pero sabemos que hay equipos en la categoría que tienen más presupuesto que nosotros y con proyectos más destacados. Pero nosotros estamos capacitados para competir. Motril, por ejemplo, tiene un proyecto parecido al nuestro", declara. Además, Funes sabe que pelear por un ascenso es fácil de decir pero todo lo contrario hacerlo. "La directiva sabe que es difícil subir. Hay equipos como el Antequera que tienen equipo para disputar el campeonato y entrar en los puestos de ascenso. Pero nosotros tenemos equipo para situarnos en la zona alta de la tabla y contamos con jugadores comprometidos".

La pretemporada que está realizando el equipo va dejando buenas sensaciones al técnico. Llevan casi mes y medio desde que comenzaron los entrenamientos el 16 de julio. "Las sensaciones que voy sacando están siendo buenísimas. Es cierto que empezamos perdiendo contra el Alhaurín de la Torre. Pero desde ahí el equipo va funcionando bien. Salvo dos jugadores, empezaron todos esta pretemporada y voy viendo cómo el equipo va creciendo partido tras partido. Estamos obteniendo un gran balance y vamos a competir", siente. El año pasado al equipo le costó sumar puntos fuera de casa. Fue uno de sus puntos débiles. "Es una dinámica que quiero cambiar este año porque es importante sumar fuera. En nuestro campo sí somos más fuertes", afirmaba el técnico.

Los jugadores del equipo compaginan el fútbol con el trabajo o los estudios. Algo habitual en Tercera. "Los recursos de los que disponemos no dan para vivir del fútbol. Y, además, con la liga de 22 equipos puede que sumemos más dificultades"confirmó Funes.

Por último, Funes manda un mensaje a la afición paleña: "Espero que nos sigan porque vamos a hacer un buen año y vamos a corresponderles. Tenemos ganas de hacer cosas importantes".