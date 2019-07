Juan Jiménez, con el martillo a Bakú

Cuando Juan Jiménez (Málaga, 2002) fue seleccionado para representar a España en la FOJE [Festival Olímpico de la Juventud Europea], llegaba de recibir la corona de campeón de España sub 18 en Castellón, gracias a una marca de 72.80 metros. No conforme con ello, justo antes de viajar a Azerbaiyán, Juan pulverizó su propia marca hasta elevarla a 73.76 metros en el campeonato de Andalucía absoluto, que a su vez acogió un control extraordinario. Con estos guarismos, difícilmente sus sensaciones puedan ser mejores: “Me veo mejor que nunca, además teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido este año, que nos han cambiado el tartán”, señalaba el joven.

Aunque la FOJE dio comienzo el pasado domingo, no será hasta mañana miércoles 24 de julio cuando Juan se estrene en la competición. Su ruta pasa por, en primer lugar, encarar los clasificatorios de la prueba el miércoles. La cita tendrá lugar a primera hora, a las 9:00 horas (7:00 hora española). Para optar a una plaza en la gran final, el malagueño tendrá que finalizar entre los 12 primeros. De así ser, participará en la prueba definitiva donde se medirá al los mejores lanzadores europeos el próximo jueves a las 16:00 hora española. La marca con la que viaja Juan es la octava mejor de la prueba, con repetir la misma, le bastaría para pasar a la final: “No me gusta ir con muchas expectativas a estos campeonatos, pero creo que va a salir bien”, se sinceró el malagueño.

El malagueño viaja con una marca de 73.76 metros, la octava mejor de la competición

Su relación con el martillo comenzó cuando apenas tenía 12 años. Se inició en el mundo del atletismo cuando tenía 11 y al año, pasó a especializarse. Al principio, confiesa que no le resultó demasiado atractivo:“Empecé a los 12 años lanzando martillo y la verdad, que no me gustaba mucho, pero mi entrenador me dijo que se me iba a dar bien y aquí estamos. Ya sí me gusta”. Tras su participación en la FOJE piensa en tomarse un período de descanso, pero tiene un objetivo en mente desde primera hora: “Cuando acabe esta competición toca descansar. Y con vistas al año que viene, mi objetivo es estar en el Mundial sub 20 en Nairobi [Kenia], que además es un cambio de categoría”.

Una voz autorizada para tratar sobre la progresión de Juan Jiménez es Enrique López Cuenca, fundador y presidente del Club Nerja. El mismo valoró el desarollo del lanzador:“Es un chico que lleva toda la vida en el club y tiene una trayectoria importante y mantenida en el tiempo”. Juan con apenas 16 años ha sido seis veces campeón de España –tres de ellas consecutivas-. Además, cuenta en su haber con tres internacionalidades, si se cuenta esta FOJE, donde su actuación será inminente.

López Cuenca no solo apreció las actuaciones y la selección de Juan, sino que consideró positivamente el año de éxitos que los atletas del club han conseguido alcanzar: “Ha sido un año extraordinario con ocho atletas internacionales. Una cifra que nunca se había alcanzado”. No solo Juan Jiménez representará al Club Nerja en Bakú, también el granadino Darío Bruzón hará lo propio en salto de longitud, donde parte con la séptima mejor marca (7.28 metros).