Juanma Moreno reconoce al BeSoccer UMA Antequera: "Habéis hecho historia"

La gesta del BeSoccer UMA Antequera sigue generando reconocimientos. Si este miércoles fueron la Universidad de Málaga y la ciudad de El Torcal quienes recibieron a los héroes de Jaén, este jueves fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien estuvo con los jugadores, directivos y técnicos de la entidad universitaria en la Delegación de Gobierno.

"Venimos a traer la Copa de la ilusión, la conseguimos porque estábamos convencidos de hacer las cosas como había que hacerlas, se pueden convertir las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Es la Copa de toda Málaga, de la UMA, de Antequera, de toda la provincia y Andalucía. Veía las imágenes de la recepción de las panteras y Pepa Moreno decía que no os fallaría. Os digo lo mismo. Tenemos un mensaje para los futuros trabajadores, para las futuros empresarios, para la sociedad andaluza", decía el presidente del club, Eloy Cano, algo que corroboraba el capitán, Miguel Conde: "Es un placer estar aquí. Es la Copa de la ilusión del orgullo y la ilusión, la primera que viene a Andalucía. Es especial para Antequera, para todos nosotros. Estamos muy contentos y orgullosos".

Juanma Moreno se alegró por "la satisfacción de toda Antequera, una de las ciudades más emblemáticas de toda Andalucía. Es un título para el conjunto de Andalucía. La UMA está haciendo una imponente labor en el deporte, en la promoción, en la formación académica, es un instrumento de progreso y bienestar. La capacidad y valores deportivos son muy importantes en el desarrollo. No es fácil conseguir títulos en deportes que no están en primera línea de seguimiento. Se consiguen con cosas con mucha audacia y atrevimiento. Quiero ver otro título el año próximo, lo que significaría que esté yo aquí", bromeaba el presidente de la Junta con la inminencia de las elecciones autonómicas.

"Asistimos a una edad de oro del deporte andaluz", aseveraba Moreno: "Es la quinta o sexta vez que reconocemos en un corto espacio de tiempo a un equipo andaluz. Andalucía no para de cosechar éxitos y es algo que nos enorgullece. La Copa del Rey del Betis, la Copa de la Reina del Costa del Sol, el ascenso del Covirán Granada a la ACB... Espero y deseo que este fin de semana tengamos un muy buen fin de semana deportivo, con las permanencias del Cádiz y el Granada en Primera, el ascenso del Almería y la permanencia del Málaga en Segunda, al que estaré apoyando y espero que el año que viene subamos a Primera, que es donde queremos estar. Un colofón a todos estos éxitos deportivos".

"En nombre de todos los andaluces, mi felicitación por la proeza. No lo digo como Juanma Moreno, como representante de todos los andaluces. Es una proeza, la primera vez, no va a ser la última, que logra un equipo andaluz la Copa del Rey. Con más mérito, porque es la primera también que logra un equipo de Segunda. Habéis hecho historia. El deporte exige dedicación, perseverancia, habéis dado una lección. Militáis en Segunda, espero que por poco tiempo, pero jugasteis vuestras bazas. Aguantasteis como jabatos el resultado y la Copa es merecidamente de toda Antequera, Málaga y Andalucía", proseguía el presidente, que afirmaba que "leía alguna crónica diciendo que era un milagro. No creo que sea un milagro. Es trabajo, constancia, determinación... No hay milagro, es empeño y esfuerzo diario. El deporte andaluz está que se sale y no es casualidad. En este caso, casi todos compatibilizais con actividad académica, es un motivo de mucha satisfacción. Gracias en nombre de todos los andaluces. No es fácil y habitual, sólo lo hacen los grandes. Habéis escrito una página de oro en el deporte andaluz. Ya siempre la Copa del Rey del BeSoccer UMA Antequera será la primera de un equipo andaluz, no será la última".