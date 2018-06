Los Juegos en miniatura

Entre Río de Janeiro y Tokio aparece Tarragona, anfitriona de los XVIII Juegos del Mediterráneo. Una competición donde entran en liza los países bañados por sus aguas. Un torneo con 16 sedes, con 33 disciplinas deportivas y 4.000 protagonistas. Todo en la ciudad catalana, que recoge el testigo de Almería, última ciudad española en acogerlos, del 22 de junio al uno de julio. Unos Juegos Olímpicos en miniatura.

Allí ondeará la bandera de España, que se presenta con 398 deportistas, 219 hombres y 179 mujeres. Muchas latitudes de la geografía nacional estarán representadas. Cómo no, también Málaga, que tendrá seis puntas de lanza en la Costa Dorada. Una delegación que se amplía con algunos representantes con lazos con equipos de la provincia ayer y hoy.

Borja Vivas se impuso en la edición de 2013 en Mersin (Turquía) en el lanzamiento de peso

En el equipo nacional de balonmano estará Emma Boada, que pegará el salto a la absoluta tras ser habitual en las categorías inferiores. Carlos Viver llamó a la catalana tras una temporada notable en la sala de máquinas del Rincón Fertilidad. El seleccionador tuvo la oportunidad de verla en directo en la Copa de la Reina celebrada en Ciudad Jardín en abril. Le convenció. "Después de todos los momentos malos que he pasado esto es un premio. Cuando llega no te puede hacer más ilusión", explica la central, que insiste: "Una de las mejores cosas que me ha dado el balonmano. Cuando somos pequeñas todas soñamos con eso".

Las lesiones le pusieron techo en el pretérito, pero cuando le dieron tregua ella lo rompió. Ahí está hoy, con 24 años, en un trampolín a las Guerreras. "Super especial por haber vuelto a jugar con continuidad, que para mí era lo más importante. Si además las cosas salen bien, he podido ir poco a poco ir cogiendo el nivel. Nada ha podido salir mejor", comenta Boada desde Pinto, donde se concentra estos días el combinado nacional: "Quiero aprender de cada jugadora". Con ella también estarán Paula Valdivia y Jenni Gutiérrez -que ya disputó en el Mundial de Alemania-, a las que el Rincón les puso la pasarela. También Paula García, uno de los pilares de la lista, que estuvo a las órdenes de Carrasco este curso y que seguirá su carrera en Rumanía.

En atletismo Málaga presume de dos espadas potentes. Ahí aguanta Borja Vivas, que debutó en un campeonato de este calibre en 2005 y aún resiste más de una década después. El lanzador de peso ya sabe lo que es tocar la gloria en unos Juegos del Mediterráneo. Lo hizo en la ciudad turca de Mersin hace un lustro, cuando un tiro de 19.99 metros le hizo adornar su cuello con un preciado oro. "Lo recuerdo como uno de los mejores éxitos de mi carrera. Quiero revivirlo de nuevo", rememora el malagueño, que mira al Europeo de agosto, bastión de la temporada al aire libre. Tarragona servirá para allanar el camino aunque sin perder la ambición. "Quiero estar entre los tres mejores", asegura el reciente campeón de España en pista cubierta, que acarrea algunos problemas físicos: "Sinceramente un poco tocado de la rodilla, con una molestia que me están tratando. Me imposibilita hacer ciertos movimientos en los entrenamientos, lo que me cambia un poco la temporada. Son gajes del oficio. Una vez uno se pone a competir los dolores se van".

El otro exponente es una de las grandes promesas nacionales. Se trata de Javier Troyano, que aunque aún es promesa se hizo un hueco en categoría absoluta entre la crema española. El velocista quedó cuarto en el 200 del Campeonato de España en pista cubierta, en una prueba donde reinó Óscar Husillos. También ostenta en esa distancia el título nacional sub 23. "Pensando que hace poco más de un año me pase a la velocidad oficialmente tras estar con la pértiga...Veía a Óscar Husillos y a Bruno Hortelano y yo quería ser la mitad de bueno que ellos. Ahora compito frente a frente. Es un sueño ver como voy creciendo poco a poco", concede el joven del Club Atletismo Málaga, que acude por primera vez con el equipo español absoluto. "Quiero disfrutar", recuerda. Troyano competirá en los 200 metros, su gran especialidad, y en el relevo del 4x100.

En fútbol, el Málaga cederá dos jugadores del juvenil a la Selección Española sub 18 dirigida por Luis de la Fuente. Son Álvaro Fernández y Juan Cruz, que compartirán vestuario con talentos como Juan Miranda, Sergi Gómez, Cesc Gelabert o Abel Ruiz. El guardameta se proclamó subcampeón del mundo con la sub 17 hace unos meses y en el club de Martiricos hay expectativas puestas en el arquero. De hecho, ya debutó con el Atlético Malagueño en Tercera División. El atacante es uno de los diamantes de La Academia. Para más inri, con el Málaga ya en el hoyo José González le dio la alternativa en Primera. Hay una rendija abierta para que haga la pretemporada con el primer equipo, lo que da alcance de su nivel.

En voleibol, la provincia cuenta con Ángel Trinidad. El sampedreño es un habitual con la selección española y goza de cierto prestigio a nivel internacional. Acabó su experiencia en el Knack Roeselare, con el que ganó la liga belga durante su estancia, y desde la próxima temporada jugará en el Tours francés. En féminas, la benalmadense Raquel Lázaro, hija del ex jugador del Unicaja Jesús Lázaro, se quedó en el último corte. La colocadora, hasta ahora en el CAEP Soria, cruzará el charco y jugará en la Universidad de Carolina del Sur.

En voley-playa, estará la pujante Ángela Lobato. Con 26 años ya venció en el ámbito nacional y mira a Tokio'20. La nerjeña cambió de pareja de juego hace más de un año, cuando rompió con Paula Soria para juntarse con Amaranta Fernández. Ambas estarán sobre la arena catalana.

En el Centro Acuático de Campclar competirá Duane da Rocha. La nadadora, que vuelve a disfrutar en el agua a sus 30 años tras una etapa convulsa, aterriza con apetito. "Cuando retomé la natación la verdad es que me puse como objetivo los Juegos del Mediterráneo porque era más asequible que otros torneos, donde si tienes que conseguir mínima. Veía que podía llegar al nivel para pasar el corte y salió todo mucho mejor, viniendo a Tarragona y clasificándome para el Europeo de Glasgow", reconoce la brasileña de nacimiento, que llega como campeona de España en los 50 y 100 metros espalda. Resurgió en Málaga, en Inacua, su lugar para ser. La piscina de su casa. "Después de mi parón cualquier cosa que haga... Sigo igual de emocionada con mi medalla de oro que el primer día. Estoy como cuando tenía 14 años e iba por primera vez con la selección", asegura la espaldista, que afronta la competición con otro enfoque: "Hay que intentar meterse en final y luchar por medalla. Eso sí, estoy viviendo el momento. Antes del parón lo único en lo que pensaba era en la competición principal, lo que estresaba un poco porque estabas seis meses pensando en una cosa". Es la delegación malagueña en Tarragona, epicentro de los XVIII Juegos del Mediterráneo, una competición de rango inferior, pero con mucho encanto.