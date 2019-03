Choque clave en Alhaurín (19:30)

El Asisa Alhaurín de la Torre se enfrenta al Raca Granada, a partir de las 19:30 horas, en el Blas Infante. Un partido de carácter vital para las aspiraciones de las chicas del CBAT. Las alhaurinas no solo se juegan una victoria, sino todo el trabajo de una temporada en la que ha habido altibajos, pero de los que han sabido reponerse para llegar muy vivas a la recta final. Como aliciente, el conjunto nazarí es un rival directo en las aspiraciones de las malagueñas por mantenerse en la categoría, por lo que el choque ya ha sido calificado como "no apto para cardíacos". El equipo del RaCa Granada no llega a la localidad de Alhaurín solo, ya que hasta 80 aficionados granadinos ocuparán las gradas del municipal alhaurino.

Con un partido menos, suspendido el pasado fin de semana contra ISE CB Almería, la escuadra vecina se encuentra justo debajo de las alhaurinas en la clasificación, pero a su jugadora franquicia, Maryah Sydnor, se le unió en el mercado invernal, Marta Krista, una letona de 1,96 que está siendo una pesadilla en las pinturas. Si en el partido de la primera vuelta, las chicas de Francis Trujillo pudieron parar el vendaval interior y atar en corto a exteriores como Isa Pastor o Pilar Arrivi, esta vez la tarea se endurecerá.

RaCa Granada destaca por su actividad en el plano defensivo (8,9 robos por partido), y por eso mismo también es el equipo que más faltas comete por encuentro (20,1). Después de su paso por el baloncesto finés y danés, la americana Sydnor es el peligro más evidente de las nazaríes (15,6 ppp), mientras que las de Enrique Gutiérrez son un grupo muy compacto, con amplio conocimiento de la Liga Femenina 2. Después del triunfo ante el Olímpico 64, el Asisa Alhaurín no pierde la esperanza, y cree firmemente en poderse mantener de cara al próximo año. La concentración será un factor elemental para lograr la victoria.