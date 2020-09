Lajovic detiene a Davidovich

El serbio Dusan Lajovic, número 25 del mundo, detuvo la buena racha de Alejandro Davidovich en la primera ronda del Masters 1000 de Roma. El jugador malagueño cayó por un doble 6-4 y ahora jugará la próxima semana en Roland Garros por derecho gracias a su ranking, ahora mismo el mejor de su carrera (número 70).

Davidovich compitió con el serbio. Perdió el saque con 1-1 y ya no pudo recuperarlo aunque forzó algunos iguales que no pudo concretar. Salvó tres bolas de sets con 5-3 adverso para colocarse 5-4, pero Lajovic no dio opción y ganó el juego siguiente por 40-15.

Perdió su saque de entrada Davidovich en el segundo set y fue a remolque, pero logró la igualdad para colocarse 3-3 en un buen juego al resto, único break que consiguió. Por desgracia, entregó en el juego siguiente el saque de nuevo (con 30-40). Y ya Lajovic no ofreció opciones con su servicio y se llevó la manga y el partido con el 6-4.

En cualquier caso, buena expriencia en Roma para Davidovich, con una gran fase previa en la que mostró su mejor tenis para competir ya en un cuadro final con lo más selecto del tenis mundial. El siguiente pase es instalarse ya en este nivel, para lo que debe subir algunos puestos más tras ese 70 que firmó tras su gran papel en el US Open.

"Seguramente cambia entrar directamente en torneos ATP 250 sin jugar la previa. Pero mi objetivo no se ha cumplido todavía, voy a luchar para seguir intentando estar en el Top 50 o lo más cerca posible al final del año” decía Davidovich sobre sus retos después de la subida en el ranking. “Mi derecha, mi saque… todos mis golpes tengo que mejorarlos. El juego de pies. También la mentalidad. Hay que ir puliendo muchas cosas, porque físicamente puedo estar mucho mejor. Básicamente, todo. Mi cuerpo entero”. Ahora, a por Roland Garros.