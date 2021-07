Laura Sánchez seguirá en el Costa del Sol

El Costa del Sol Málaga ha cerrado la renovación completa de toda la plantilla que firmó una temporada histórica. Una apuesta firme de continuidad para un proyecto ganador que se culmina con Laura Sánchez. La malagueña, una de las joyas de la cantera, continuará con su interesante crecimiento en el equipo malagueño. Sigue dando pasos hacia adelante la extremo, que este verano estuvo con las Guerreras Junior en el EHF Championship 2021 en Italia, donde terminaron en cuarto lugar. “La experiencia fue inolvidable y además personalmente es bonito para seguir creciendo y aprendiendo. Estar ahí es ilusionante”, cuenta.

En la campaña pasada Laura Sánchez continuó dando pasos adelante en su desarrollo. “Un montón de recuerdos bonitos y sobre todo se me viene a la cabeza, como es normal, cada vez que hemos levantado un título. Es algo que no vamos a olvidar nunca. Quizá no lo esperábamos, pero salió redondo. De aquí para arriba y a seguir creciendo”, afirma la jugadora, preparada para una exigencia mayor: “Es un plus para que estemos más motivadas y queramos seguir ganando más títulos. No es para acomodarnos o para decir que está todo el trabajo hecho. Queremos seguir mejorando cosas. Es difícil ganar tantos títulos, pero… Si ganamos la liga sería la guinda. Hay que seguir trabajando para poder volver a ganar esos títulos”.

Esta semana comienza la pretemporada del Costa del Sol Málaga y aparecen nuevos retos. “Llegó muy motivada porque se está planteando una temporada muy bonita, llena de muchos retos. Vienen cosas mejores y más bonitas. Ilusión sobre todo y ganas de ver a mis compañeras”, explica la malagueña, ambiciosa: “Seguir formándome, seguir creciendo con mis compañeras que me están aportando mucho. Seguir trabajando para poder soñar en grande como están haciendo Merche y Sole. A seguir currando para estar más alto aún”.

Laura Sánchez es uno de los espejos para el balonmano base, el ejemplo de que se puede escalar hasta llegar a la élite. “Sólo le digo que se diviertan mucho jugando al balonmano, que disfruten y no dejen de jugar porque es un deporte super bonito. Que sueñen porque cualquier día pueden estar donde nosotros hemos estado esta temporada”, aconseja la extremo izquierdo, que tiene un mensaje para la afición: “Que se abonen, que vengan a vernos los partidos porque les vamos a hacer disfrutar y pasárselo super bien”.