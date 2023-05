Levante - BeSoccer UMA Antequera: Encomiable reacción para sumar un punto en Paterna (3-3)

Había que ser valiente en un partido en la cancha de un rival directo. Creer es fácil cuando todo sale a la perfección, pero con todo en contra es más difícil. El BeSoccer CD UMA Antequera, en el Pabellón Municipal de Paterna, demostró que no hay que rendirse nunca. Se puso 3-0 por debajo en el marcador y, a 12 minutos del final, sacó la garra de un grupo unido y comprometido que tiene clarísimo su objetivo esta temporada. Tete leyó a la perfección lo que estaba ocurriendo en el 40x20 y recurrió al portero-jugador. Un arma ofensiva que le dio la recompensa de marcharse de la 28ª jornada con un valioso empate para continuar luchando, en las últimas dos jornadas, por mantener la plaza en la máxima categoría. Levante UD FS tomó ventaja con goles de Hamza, Rafa Usín y Pachu hasta que el marcador se equilibró, en la segunda mitad, con los tantos de Burrito, Davilillo y Cobarro (3-3). El empate aporta un plus de motivación a este grupo de guerreros, aunque el botín pudo ser mayor si hubiera entrado un último lanzamiento a puerta vacía de Conejo.

Primera de las tres finales por la salvación en Primera División. Desplazamiento a la cancha del colista, según la clasificación, el más necesitado de sumar puntos para apurar hasta el final, aunque en el otro lado de la cancha había otro conjunto, el verde, con también mucha necesidad de un marcador positivo para salir fortalecido de cara a los próximos envites. Los primeros compases iban a vislumbrar lo que podía suceder sobre el 40x20. Los anfitriones salieron intensos y con una marcha más en los últimos metros. Pedro Toro hizo volar a Conejo bajo palos. El guardameta de Coín fue el mejor del tramo inicial. Mantuvo el 0-0 en el electrónico con paradas de muchísimo mérito. Se convirtió en el eslabón más sólido que sostuvo al resto. Utilizó las manos, los pies y, antes de alcanzar el ecuador de la primera parte, evitó el 0-1 en un lanzamiento exterior de Pachu.

Carlos Márquez colocó en la pista a Miranda que se convirtió en protagonista. Encaró en banda, dejó atrás a Burrito y el guardameta le impidió ver portería con acierto, pero en la segunda jugada, Hazma apareció y estrenó el luminoso (1-0). Se empezó a poner cuesta arriba la contienda y empeoró, unos minutos más tarde, con la diana de Rafa Usín en una acción a balón parado (2-0). El entrenador de la formación antequerana tuvo que pedir tiempo muerto para buscar soluciones con las que tratar de revertir el resultado. Utilizó el ataque de cinco con portero-jugador y llegaron las ocasiones. Miguel estrelló un derechazo potentísimo al travesaño y Cobarro, en un pase de Davilillo, remató al rostro del guardameta. No se modificó el electrónico y el cuadro granota se marchó al vestuario por delante.

Tete tenía trabajo por delante. El técnico, por un lado, debía transmitir a sus jugadores lo que había ocurrido en los primeros 20 minutos y el porqué no habían sido capaces de imponer su juego y, por otro, animarles para aumentar el rendimiento nada más saltar a la cancha. El mensaje fue claro, conciso y contundente. El arranque de la segunda parte fue distinto. El plantel verde aumentó su presión y generó más peligro en la zona de castigo de su adversario. Alvarito remató fuera al igual que Burrito. Un paso adelante que no sirvió debido a que, en el 29’, Pachu anotó el 3-0 con un zurdazo directo al ángulo superior de la meta defendida por Conejo. Estuvo brillante el portero y, esta vez, no pudo hacer nada. Las opciones de puntuar se redujeron bastante con un marcador adverso.

Si el partido se complicó en exceso, el ataque de cinco con portero-jugador lo arregló en varias ofensivas consecutivas. Burrito marcó el 3-1 con un disparo cruzado y Davilillo firmó el 3-2 con un zurdazo a la red en otra gran jugada. La batalla se igualó bastante. Al conjunto local le tocó protegerse y defender, mientras que el visitante sacó toda su artillería. El autor de la segunda diana tuvo un mano a mano en el que su sutil picadita se fue fuera por la intervención de Raúl que, también, sacó un pie providencial en un remate raso de Dani Ramos tras una recuperación en primera línea. El 3-3 no llegó hasta que Cobarro se convirtió en el más listo dentro del área e igualó el luminoso. El 12 verde presionó a Peléh y, cuando este iba a despejar con la ayuda de Antoniazzi, puso el pie para desviar el esférico a la base del palo (3-3). El máximo goleador apareció en el momento adecuado. Levante vio perder su ventaja ante un oponente que se agigantó.

El desenlace fue emocionante, tenso y lleno de sufrimiento tanto dentro como fuera de la pista. Carlos Márquez sacó el portero-jugador para atacar porque no le servía ni el empate ni la derrota para eludir el descenso de categoría. La defensa de los guerreros universitarios fue espectacular. Aguantó con mucho esfuerzo y por las paradas de un Conejo que estuvo a punto de coronarse como el héroe del encuentro, ya que en sus botas estuvo el 3-4. El lanzamiento que intentó, desde su área a la otra, se marchó rozando el palo. Le faltó poco para acabar dentro. ¡Qué lástima! El triunfo hubiera sido un botín más valioso. Hay dos oportunidades más para certificar la permanencia y el BeSoccer CD UMA Antequera deberá darle mucho valor al empate y utilizarlo para dejar atrás la mala racha de resultados y creer con más fuerza en su potencial para convertir en realidad su objetivo de este curso 2022/2023. El próximo sábado 13 de mayo, a las 18.30 horas, visitará al Real Betis FS, una escuadra que le supera en la clasificación por dos puntos.

Levante UD FS: Raúl (P), Tolrà, Antoniazzi, Rafa Usín y Pedro Toro ©. También jugaron: Fede (P), Miranda, Pachu, Peléh, Roger, Cayetano, Rochina y Dener.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Óscar ©, Burrito y Cobarro. También jugaron: Chispi (P), Pope, Pablo Ordóñez, Davilillo, Dani Ramos, Quique, Daniel Fernández y Barona.

Goles: 1-0 Hamza (9’), 2-0 Rafa Usín (17’), 3-0 Pachu (28’), 3-1 Burrito (30’), 3-2 Davilillo (32’) y 3-3 Cobarro (33’).

Árbitros: Carlos Rodrigo y Fermín Sánchez-Molina. Amonestaron a Rafa Usín, Cayetano, Roger y Hamza por los locales y Daniel Fernández, Cobarro, Miguel y Pablo Ordóñez por los visitantes.

Pabellón Municipal de Paterna.