Llamadas a la calma frente al creciente ruido de destitución

La tercera derrota consecutiva del Real Madrid a una semana de visitar al Barcelona en el Camp Nou deja a Julen Lopetegui al filo del abismo. El equipo blanco marcó su primer gol desde el 22 de septiembre, poniendo fin a una racha negra de ocho horas sin ver puerta, pero no pudo evitar una nueva derrota en la Liga que deja muy tocado al hombre que dejó la selección para firmar por el Madrid.

Con el clásico frente al Barcelona en ciernes, crecen los interrogantes en torno al futuro del entrenador. Según la cadena Ser, se reunió ayer con Florentino Pérez tras el encuentro y se sentará el martes en el banquillo ante el Viktoria Plzen en la Champions.

"Los cambios de entrenador nunca son buenos para nadie. Es un poco ventajista. Hay que mantener la calma", pidió el capitán, Sergio Ramos. "Julen tiene el apoyo de todos sus jugadores y entre todos vamos a ver la manera de dar un vuelvo a todo esto". El ruido empieza a tomar fuerza.

Lopetegui, no obstante, se mostró optimista y aseguró que no piensa de ningún modo en la destitución. "Es en lo último en lo que estoy pensando. En lo que pienso es en recuperar anímicamente al vestuario porque no merece este castigo y porque tenemos un partido importante en pocos días", afirmó Lopetegui. "La situación va a cambiar y el fútbol nos va a devolver lo que nos está quitando".

Tras el partido, Florentino Pérez bajó al vestuario del equipo. "Sería muy descarado contar qué pasa en el vestuario -terció Sergio Ramos-. El presidente suele bajar siempre y quizá conmigo es con quien habla de todo y nos hemos dado nuestra opinión".

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, no confirmó la continuidad de Lopetegui. "Estamos abatidos, son momentos tristes pero tenemos partido el martes ahora y hay que tener tranquilidad. Ha sido un golpe duro, no lo esperábamos pero el Levante ha hecho méritos y hay que felicitarles. Todos tenemos que intentar calmarnos", dijo en BeIN Sports.

Otra voz de peso es la de Marcelo: "Con el míster estamos a muerte. Nos dice bien claras las cosas, tiene un trato súper bueno con nosotros y me parece injusto hablar en el inicio de temporada como se hizo con Benítez. No es bueno que no dejen trabajar al míster y se digan tonterías sobre si se necesita un entrenador nuevo o un nuevo delantero", dijo.

Entretanto, el propio Lopetegui hizo de tripas corazón: "Me encuentro con más ánimos que nunca. Creo más que nunca en este equipo por el esfuerzo que ha hecho y por cómo ha reaccionado ante el infortunio. Es la forma de revertir la mala dinámica".