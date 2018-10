"Llegué a pensar que nunca sería campeón"

Alejandro Valverde, muy emocionado y lloroso tras lograr el oro mundialista en Innsbruck (Austria), confesó no tener palabras por un triunfo así, el más buscado de su carrera, pues llegó a "pensar que nunca podría ser campeón del mundo".

"Estoy sin palabras, no me lo creo todavía. Es increíble. Han sido tantos años luchando por eso y al fin lo conseguí. Es la mejor victoria de mi carrera. Lo que soñé durante años. Es algo que perseguía y perseguía. Estuve muchas veces cerca, llevaba seis medallas pero ninguna había sido de oro", se congratuló el murciano, quien confesó que llegó "a pensar que nunca podría ser campeón del mundo" y que por ello "ya no me obsesionaba" con el oro.

"Es muy difícil ganar y más siendo uno de los favoritos. Casi me había dado por vencido, pero al final se dio todo de cara. Tuve un día buenísimo, la climatología fue perfecta y pude cumplir ese sueño", comentó entre lágrimas.

Valverde se mostró muy agradecido a una selección española "que estuvo de 10" y a la que dedicó el triunfo además de a la gente que lo "quiere". "El equipo estuvo de 10, supo estar en todo momento donde debía y yo también supe defender mis opciones en el sprint, en el que me dejaron toda la responsabilidad. Los compañeros me aportaron una tranquilidad enorme, del primero al último", valoró.

"Luego, mi labor era estar ahí en el momento adecuado, controlar bien las distancias en los puntos clave, lanzar mi ataque y vencer. Lo demás me lo dieron todo ellos y sabía que no les podía fallar, que tenía que darlo todo por el equipo", desveló.

Sobre el sprint en el que certificó el oro, dijo que fue "largo" y que atacó en su "distancia, a 350 metros". "Fui controlando la distancia hasta que a 350 metros de meta, me he dicho '¡ahora!, arranco y no espero a nadie". Iba mirando por debajo del sillín y veía que estaban cerca, pero no conseguían pasarme. Sabía que no podía fallar ni a la selección ni a mí y al fin gané", recordó.

Una vez con el oro asegurado, ya "la mezcla de emociones y sensaciones" lo embargaron. "Siento una emoción terrible. Es algo inolvidable. Con un triunfo así, desde luego ya puedo retirarme tranquilo. Todo lo que venga a partir de ahora es un regalo. De hecho, todo después de la caída del Tour 2017 ya era un regalo", afirmó.