Lorenzo Ruiz: "Nadie tiene derecho insultar a la familia por pagar dinero"

El Iberoquinoa Antequera está en un momento muy delicado. Sólo ha ganado dos puntos tras 11 partidos, encadena casi una decena de derrotas y no ve luz al final del túnel en el regreso a la Liga Asobal. El partido perdido en el Argüelles ante el Cangas Frigoríficos Morrazo (20-29) con claridad provocó situaciones desagradables en el pabellón antequerano, que el entrenador, Lorenzo Ruiz, quiso denunciar.

"No estuvimos en nada, nos pegaron un repaso. La actitud del equipo no ha estado, se fueron por tres o cuatro y nada. Una impotencia muy grande, porque se trabajó muy bien durante la semana y ellos fueron muy superiores, en ataque y en defensa. Errores muy infantiles, no estuvimos acertados en ataque, siete u ocho lanzamientos claros en la primera parte... y en Asobal eso te mata", lamentaba Lorenzo Ruiz sin paños calientes.

Eso sí, cuando fue cuestionado por las críticas del público respondió con dureza el entrenador que llevó de vuelta a la élite al Iberoquinoa. "Me parece una vergüenza, lo dejo ahí, el que viene aquí a desahogarse y vociferar porque tiene problemas psicológicos, que se vaya al psiquiatra. Hay que tener siempre un respeto hacia el jugador y más gente que no venía el año pasado, no lo entiendo. Estamos en un espectáculo y la gente tiene derecho a decir cosas, pero no a insultar. Evidentemente, las barbaridades que se dicen sacan de quicio y no nos merecemos eso. Aquí la mitad somos amateurs, no somos profesionales", refería Ruiz: "Tampoco vamos a meter a toda la afición por cuatro energúmenos. La afición es de 10, seguirá de 10 y siempre hay gente así. Pero sí es el único campo de España en el que he escuchado "fuera, fuera". Eso no lo he escuchado en ningún campo de balonmano más que aquí hablando de su propio equipo. Aquí, sí. En otro sitio, jamás. Eso es para analizarlo".

"El vestuario está hundido porque los insultos van a lo personal y no se merecen eso, pienso yo. Igual estoy equivocado. Nadie tiene derecho a insultar a la familia por pagar un dinero. Los jugadores sé lo que trabajan. No es justificarme, es que no es lo que debiera ser el deporte. Insultos personales y a determinadas personas no son justificables. Recibí insultos muy graves y sé quiénes son. Voy a pedirles explicaciones sobre por qué me insultan personalmente. Hay que intentar animar al equipo. No estuvimos a la altura, pero el equipo no se merece estas barbaridades".